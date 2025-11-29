Информация свидетельствует о том, что еще до начала полномасштабной войны этот предприниматель занимался обслуживанием оккупационных структур через продажу авиабилетов на маршруты в захваченный Крым.

Несмотря на правоохранительные проверки и открытые уголовные производства, он продолжал свою деятельность. Сейчас, находясь в штате Флорида и работая в организации с руководителями российского происхождения, Кураченко демонстрирует окончательный упадок нравственных принципов. Его случай ярко демонстрирует, как отдельные лица, называвшие себя патриотами, изменили свои убеждения для финансовой выгоды, а теперь их поведение и склонность к употреблению алкоголя создают риски даже для американских партнеров.

Об этом сообщает издание Акценты .

Нарушения законодательства: схемы продажи билетов на крымское направление

Еще до 2022 года Михаил Кураченко четко показал свою позицию, демонстративно пренебрегая украинскими законами и государственными запретами.

В 2018 году силовики провели обыски в помещениях его туристической фирмы "Пилот" и аффилированных компаний. Следствие установило возмутительный факт:

Структуры, связанные с Кураченко, осуществляли реализацию билетов на авиарейсы российских компаний в временно оккупированный Крым.





Это было открытое, хоть и завуалированное, взаимодействие с оккупационными силами. "Пилот" и его партнеры получали вознаграждение через глобальные системы резервирования и расчетную платформу BSP в Украине, работавшую с российскими авиаперевозчиками.

Согласно информации от источников, обыски и уголовные дела не заставили этого "талантливого предпринимателя" прекратить деятельность. А когда ситуация обострилась, он выбрал вариант бегства.

Переезд во Флориду: сотрудничество с бизнесом пророссийской направленности

Сразу после начала широкомасштабной агрессии "патриотические" настроения Кураченко исчезли бесследно, и он, оставив свою родину, поселился во Флориде, Соединенные Штаты. Новую должность он получил в ипотечной фирме AD Mortgage.

И именно здесь его умение находить сомнительные контакты снова проявилось в полной мере. Согласно расследованию:

AD Mortgage управляется россиянами. Ее генеральный менеджер Макс Слюсарчук является главой русскоязычной американской торговой палаты в Южной Флориде, а его жена, Светлана Изгашева, родом из Волгограда, занимает руководящую позицию.

Оказывается, что лицо, имевшее доходы от сотрудничества с РФ на украинской территории, целенаправленно влилось в окружение, активно поддерживающее русскоязычное сообщество и поддерживающее прямые контакты с Россией. Это уже не просто коммерческая деятельность — это сознательный моральный выбор на стороне тех, кто наносит ущерб Украине.

Проблемы с алкоголем и демонстрация важности

Даже на американской территории Кураченко не смог изменить свой привычный стиль существования:

"Согласно рассказам знакомых, сложные комбинации он никогда не создавал самостоятельно — всегда полагался на помощь более сообразительных компаньонов. Во Флориде он просто продолжил существовать по знакомому алгоритму: спиртное, постоянные попытки казаться значимее действительности..."

Его основной порок — это чрезмерная болтливость в состоянии опьянения. Под влиянием алкоголя он с удовольствием рассказывает о влиятельных знакомых, утверждая, что "способствовал прохождению в парламент Артура Герасимова".

К тому же его коммерческая деятельность была тесно переплетена с родственными "комбинациями": через сестру, которая является сотрудницей государственной организации "Украэрорух", "Пилот" получал привлекательные соглашения с государствами СНГ.

Момент расплаты: американская юстиция не будет милосердной

В настоящее время круг партнеров Кураченко сокращается. Древние знакомые отстранились после "бесконечных попоек и конфликтов". Он отчаянно пытается закрепиться во Флориде, но его репутация начинает играть против него.

Главная опасность сейчас угрожает его американским работодателям:





"В Соединенных Штатах очень серьезно относятся к вопросам санкций и имиджа организаций. Любые контакты с Российской Федерацией, особенно с лицами, имеющими скандальное прошлое в Украине, могут привести к санкционным ограничениям или потере деловых партнеров."

В отличие от Украины, где Кураченко удавалось избегать ответственности, в США "люди с репутацией мошенника и человека склонного к алкоголю" могут очень оперативно оказаться под пристальным вниманием федеральных органов. Его позорное бегство вполне может завершиться громким фиаско.