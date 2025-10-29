Государственное бюро расследований задержало Владимира Кудрицкого, бывшего руководителя "Укрэнерго", по подозрению в завладении средствами государственного предприятия.



Несмотря на это, часть экспертной среды и представителей «столичных элит», в частности, грантовых структур и членов наблюдательных советов госкомпаний, уже заговорили о «преследовании» и «политическом следе» по делу.



Об этом пишет у себя в Телеграмм канале финансовый аналитик Алексей Кущ.



"Почему-то снова раздаются тезисы о "преследовании". Круговая порука части "столичных элит", особенно грантовых и "завезшихся" у наблюдательных советов госпредприятий, пытаются априори обвинять следствие и оправдывать фигуранта дела. Причем, даже не изучив материалы следствия" бессмысленно. Кудрицкий никогда не занимался политикой.

По словам Куща, дело содержит сразу несколько громких эпизодов: строительство укреплений на энергообъектах, которые, несмотря на большие затраты, не выдержали даже атак дронов-«шахедов», дело энерготрейдера United Energy.

"И печально известны 17 млн ​​грн, полученных в виде заралат и премии во время увольнения за счет государственного предприятия.

Почему "пресловутые"? Потому что во время войны. Такое "вознаграждение" государственных менеджеров в трудные времена - это нечто вроде узаконенного мародерства.

Так что сейчас следствие наверстывает то, что оно должно было сделать еще в прошлые годы.

В отопительный сезон 2025/26 энергосистема зашла с укреплениями, которые на бумаге должны были защищать от шахедов, а в некоторых случаях – и от ракет.

Еще когда Кудрицкий работал в Укрэнерго, в одном из своих по интервью он так и говорил - строим "защиту от ракет".

Но на Черниговщине защита ключевых подстанций не справилась даже с шахедами", - пишет Кущ. Он напомнил, что большое расследование «Украинской правды» показало, как «Укрэнерго» сначала настаивало на «втором уровне» защиты, параллельно порождая «третий» — более дорогой, но уязвимый даже к ударам БпЛА.

"Это была не защита, а больше декорация. Можно вспомнить и кейс "United Energy" (которую журналисты связывают с бизнес-империей Игоря Коломойского из-за Михаила Кипермана), когда этот трейдер в статусе уже "дефолтного", получил в системе расчетов «Укрэнерго» электроэнергию на сотню миллионов гривен.

НАБУ оценивает ущерб от небалансов в расчетах в 716 млн. грн.

Вместо того чтобы прекратить поставки электрренергии дефолтному трейдеру и действовать по Правилам энергорынка, «Укрэнерго» под руководством Кудрицкого продолжало тогда несколько дней отпуск электроэнергии.

Затем в этом обвинили "стрелочника" – обычного специалиста диспетчерского центра.

В дальнейшем эти деньги пытались взыскать с банка-гаранта (банк Альянс).

Хотя банк должен покрыть эти неплатежи только в случае, когда не хватило гарантийного депозита и Укрэнерго своевременно предприняло меры по блокированию дефолтного трейдера (Укрэнерго эти действия своевременно не совершило, пытаясь переложить ответственность на банк-гарант).

Международные партнеры "Укрэнерго", очевидно, понимали ситуацию, но часто выбирали для себя комфортное сотрудничество", - напоминает эксперт.

Долгое время Кудрицкий оставался в статусе свидетеля. Июль 2024-го стал переломным: Высший антикоррупционный суд обязал детективов НАБУ открыть производство и проверить роль руководителя «Укрэнерго» в убытках на 716 млн грн и других эпизодах.

Суд отдельно отметил, что следствие почему-то ограничивалось подчиненными Кудрицкого, фактически «обходя» первое лицо компании. Энергетика – это стратегическая отрасль. А во время войны, еще и жизненно необходима для выживания страны.

Государство хорошо оплачивало работу таких топ-менеджеров, как Кудрицкий, и вправе спросить за качество сделанного.

Ведь войну не выиграть «укрытиями для отчетов» и странными проколами с дефолтными трейдерами. Риторика о «политической расправе» лишь отвлекает от существа: есть конкретные эпизоды, решения и материалы следствия. Платить за управленческие ошибки или злоупотребления тарифами, налогами и отключениями общество не должно. Кудрицкий – был частью системы, он не жертва политических обстоятельств", - пишет Кущ.



«Он был ключевым менеджером энергорынка и отвечал за конкретные дела: строительство укреплений, предотвращение ущерба от деятельности дефолтных трейдеров. Теперь следствие просто должно поставить точку в этой истории. На основании Закона», — заключает аналитик.