Військовий експерт Олег Старіков прокоментував нову стратегію національної безпеки Трампа і пояснив, що вона означає для Європи, України і чим тепер займатимуться США, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Перше та ключове – США відмовляються від ролі світового жандарма та переходять до ролі капіталістичної акули. Тобто те, що побачили, де погано лежить, взяли, сіли, принесли додому. Ось цим вони займатимуться. І будуть для цього зберігати баланс сил, а також мир через силу, що запобігає шкоді їхнім національним інтересам. Ось якщо є у них там національні інтереси, вони проєктуватимуть туди силу і всю міць, яка є для того, щоб вирішити свої економічні, фінансові, політичні інтереси», – пояснює Олег Старіков.

Другий момент, зазначає експерт, – це гнучкий реалізм, тобто США матимуть справу з будь-якими режимами без нав'язування свобод, демократії та лібералізму. Принагідно він зазначає, що США зараз повністю ігнорують ЄС і не спілкуються з його керівництвом, наприклад, з Каєю Каллас чи Урсулою фон дер Ляєн, лише з лідерами держав.

«НАТО більше не розширюється – це пов'язано з проблемами російсько-української війни та з тим, що кремль заявляє. Відновлення стабільності з російською федерацією – це все в рамках завершення російсько-української війни», – стверджує Олег Старіков.

Також, зазначає експерт, у новій стратегії національної безпеки США вказується, що адміністрація Трампа у протиріччях із європейськими чиновниками, у яких нереалістичні очікування щодо війни. Принагідно він нагадує навіть той випадок, коли на Мюнхенському безпековому форумі цього року віцепрезидент США Венс зачитав свою доповідь і пішов, чим викликав шок чи фурор на цьому засіданні, а ось зараз ми бачимо, до чого це все йшло.

