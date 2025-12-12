Політолог Руслан Бортник пояснив, коли росія ухвалила глобальне рішення про те, що буде війна з Україною, чому це стало можливим і чи змінилося би щось, якби ми мали ядерну зброю, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Якщо подивитися стратегічно з точки зору великої перспективи, то, я думаю, що рішення про війну було ухвалено десь у 1994 році, коли Україна втратила ядерний потенціал, чорноморське морське пароплавство і водночас не змогла вбудуватися у нову геополітичну реальність, перебуваючи у буферному просторі між Сходом і Заходом», – каже Руслан Бортник.

Якщо ж говорити про тактичні рішення, стверджує він, то війна стала абсолютно спроєктованою та реальною десь у листопаді 2013 року, коли у Києві почалися масові протести. До того ж, додає експерт, ці протести йшли під гаслами проти Януковича і водночас вони дублювали та посилювали ті антиросійські гасла, що лунали у 2004 році.

«Тому тактичний рубіж для мене – це 2013 рік, а стратегічний – це 1994 рік. 1994 створив умови, за яких стала можлива ця катастрофа, а 2013 запустив уже безпосередньо ланцюг подій, які призвели до анексії Криму і далі до війни», – підкреслює Руслан Бортник.

Також експерт зазначає, що по 1994 році це не означає, що, якби в України залишилася ядерна зброя, то ми б ударили нею по москві і ніхто на нас не напав. Як він пояснює, вся річ у тому, що тоді Україна залишилася без геополітичного статусу, виробленого курсу на суверенітет та незалежність, підкріпленого чорноморським морським пароплавством, великою армією та ядерною зброєю. Все це, констатує експерт, уможливило масоване втручання в українські внутрішні справи з боку зовнішніх гравців, які затопили країну своїми агентами та інтересами і розкололи нашу політичну систему.

