Відома у медіапросторі блогерка та теле- і радіоведуча Катерина Соляр отримала несхвальні відгуки від підписників, які засудили її схильність до самоствердження на тлі інших відомих українців. Активність ведучої у соцмережах вказує на те, що вибудований нею образ патріотки вона використовує задля збільшення власних доходів.

Пише сайт from-ua.org

Блогерка активно будує власний імідж патріотки, але її заяви нерідко з цим дисонують. Її активність поза етеру вказує на те, що образ різкої у висловлюваннях патріотки вона використовує для збільшення власної аудиторії з подальшою монетизацією трафіку.

«Свята, корпоративи, дні народження, замовлення», - так Соляр пропонує свої позаекранні послуги, супроводжуючи це відвертими відео.

Відомості в українському медіапросторі Катерина Соляр, яка також називає себе BlaBlaKatya, набула завдяки гострим і нерідко нахабним висловлюванням на адресу відомих українців, як з політикуму, так і шоубізнесу.

Тим часом, під її відео з критичними висловлюваннями з’явилися, зокрема, наступні коментарі:

«Катерина, вам, мабуть, зайнятися більше нічим. Новин немає. Обливати брудом інших - недостойне заняття, тим паче своїх громадян».

«Соляр - це ніхто і звати її ніяк!»

Однією з улюблених тез Соляр є твердження, що ті, хто виїхав за межі України, не розуміють болю українців. Подібне безапеляційне висловлювання розколює українців на «добрих» і «поганих», майже викреслюючи зі складу нації близько 7 млн українців, що виїхали за кордон, але продовжують допомагати як своїм близьким, так і Силам Оборони взагалі.

Не менш контроверсійно виглядає і профіль Соляр в YouTube, де вона себе називає «Левітан, тільки жінка».

Порівняння себе з радянським радіоведучим Юрієм Левітаном, який був рупором радянського інформбюро під час так званої великої вітчизняної війни, категорично протирічить образу української патріотки.

Юрій Левітан, як відомо, розпочав свою карʼєру на всерадянському радіо у 1931 році. Отже, сповіщав у вигідному радянській владі сенсі і про пакт Молотова-Ріббентропа, і про аншлюс Австрії нацистською Німеччиною, і спільну радянсько-німецьку окупацію Польщі, і про Фінську війну. А про Голодомор не казав жодного слова.

Через ці протиріччя і схильність до образ опонентів Катерину Соляр також неодноразово порівнювали з російською телеведучою Ольгою Скабєєвою.