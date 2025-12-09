Відомий бізнесмен Всеволод Кожемяко міг прокручувати оборудки завдяки "кришуванню" високопосадовців з числа фігурантів “Міндіч-гейту”, для яких влаштував “пральню” для “відмивання” мільйонів гривень.



Про це йдеться у матеріалі From.ua.

«Міндіч-гейт» – це не просто гучний скандал. Це землетрус, який оголив гнилі фундаменти системи. Пішли у відставку Чернишов, Галущенко, Гринчук… Але всі ми розуміємо: це тільки верхівка айсберга. Далі будуть нові прізвища, нових «великих патріотів», які дуже люблять Україну на словах і дуже не люблять відриватися від корита. І зрештою ниточка розслідувань приведе до людини, яку давно знають у коридорах влади, – агротрейдера, одного зі ста найбагатших бізнесменів країни Всеволода Кожемяки. Формально – успішний бізнесмен і «великий волонтер». Фактично – ще один персонаж системи, де патріотизмом прикривають схеми”, - пише видання.

За інформацією ЗМІ, Кожемяко був завсідником “високих кабінетів” куди заходив “безліч разів”.

“І заходив не просто так, а за черговими інструкціями, як і на чому ще заробити. За подробицями чергової оборудки. За вказівками, як реалізувати ще одну аферу. Де урвати і на чому нажитися. Як прокрутити гроші, відмити брудний кеш, прикрити походження коштів. Отак і формувався той горезвісний «общак», який викрили у фігурантів «міндіч-гейту». Пацани знали, хто має відповідний хист і зможе реалізувати багатомільйонну «пральню»”, - повідомляє From.

У виданні нагадали, що після повномасштабного вторгнення рф Кожемяко створює «Хартію». Спочатку – як добровольче формування, потім – бригада, далі – корпус НГУ.

“На перший погляд – сильна історія. Людина з бізнесу йде на фронт, допомагає армії, рятує країну. Але питання одне: заради чого все це будувалося насправді? Для перемоги України? Чи для перемоги одного «агрохолдингу» і чергового політичного проєкту? До речі, у планах, які вже не відбудуться, у Кожемяки та певних посадовців - фігурантів скандалу було усунення Олександра Півненка з посади командуючого Нацгвардії України, та призначення на його місце командира «Хартії» Корнета. А це вже зовсім інші масштаби силової складової – це вже заявка на контроль за Нацгвардію на території всієї країни”, - зазначається у статті.

Але раптове викриття корупційної схеми в енергетиці ці плани поламало.

До великої війни Кожемяко був відомий як власник агрохолдингу «Агротрейд», одного з найбільших зернотрейдерів. У 2021 році його статки оцінювалися приблизно в 100 мільйонів доларів. Компанія контролює понад 70 тисяч гектарів землі в кількох областях.

“«Хартія» в цій історії перетворюється не просто на бойовий підрозділ. Вона стає інструментом впливу. Інструментом заробітку та захисту «заробленого». Інструментом, який працює не тільки на фронті, а й у кулуарах влади. Там, де вирішують, кому відкривають двері, а кого не пускають навіть у приймальню. Там, де важать не погони, а знайомства”, - констатують ЗМІ.