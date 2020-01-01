Новый год один из самых ярких праздников, но в каждой стране его празднуют по-своему: кто-то выкидывает утюги, а кто-то включает сирены машин

У каждого народа своя история, свои важные события, после которых можно подводить черту, делать выводы, радоваться и отсчитывать Новый год. Мы подобрали несколько традиций разных стран, которые кардинально отличаются от наших.

Италия

В Италии считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи: старые утюги, стулья и прочий хлам.

Эквадор

Считается, если ты хочешь разбогатеть в наступившем году, нужно одеть желтое белье, как только часы пробьют 12. А, если нужно счастье в личной жизни, тогда белье должно быть красного цвета.

Шотландия

По традиции на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая, таким образом, Старый год и приглашая Новый.

Куба

Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают выливать ее из окон. Так жители желают Новому году светлого и чистого, как вода, пути.

Панама

В Панаме в полночь звонят во все колокола, завывают сирены, гудят автомобили. Сами жители в это время громко кричат и стучат всем, что попадется им под руки.

Индия

В разных частях Индии Новый год отмечают в разное время года. В начале лета – праздник Лори. Вечером разжигаются большие костры, вокруг которых танцуют и поют. А осенью празднуют Дивали – праздник огней. На крышах домов и подоконниках расставляют тысячи светильников и зажигают их в праздничную ночь.

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