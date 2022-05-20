Некоторые знаменитости страны-агрессора (хоть их и мало) осудили войну в Украине.
Так, российский музыкант Юрий Шевчук назвал тех, кому нужна эта война:
"Эта война нужна психам, которые с ума посходили. В данный момент нашим, "кремлевским". Людям, прилепившим к себе феодальный образ мышления.
Я сейчас думаю, что может сделать общество. Вот у нас намечены гастроли - и мы думаем, ехать, не ехать, что играть, если ехать? С одной стороны, не давать концерты, которые запланированы… Или наоборот, поговорить обо всем этом. Может быть, это даже и правильно. Опасаюсь ли? Делай что должно и будь что будет".
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Напомним, в офисе президента назвали единственное условие для примирения с Россией.
Также сообщалось, что Кулеба резко высказался о членстве Украины в Евросоюзе.
Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.