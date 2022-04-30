В субботу, 30 апреля, на Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2 неподалёку от села Ильинское Томаринского района. Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.

В сети появились кадры пожара. Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз.

Как сообщает «Сахалинэнерго», пожар произошел в турбинном отделении после громкого хлопка. Сообщается, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Технологический процесс остановлен. Энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется.

В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников.

путинская Россия.Пожар на сахалинской ГРЭС-2 pic.twitter.com/nHxzEYtah4 — Victor - ВКБп (@Victor23437454) April 30, 2022

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