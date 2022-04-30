В субботу, 30 апреля, на Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2 неподалёку от села Ильинское Томаринского района. Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.
В сети появились кадры пожара. Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз.
Как сообщает «Сахалинэнерго», пожар произошел в турбинном отделении после громкого хлопка. Сообщается, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Технологический процесс остановлен. Энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется.
В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников.
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