Жертвами преступника, который вел онлайн-трансляцию стрельбы, стали по меньшей мере 10 человек.

18-летний парень с автоматической винтовки расстрелял более десяти человек в супермаркете. Он транслировал свое преступление в прямом эфире. Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в американском городе Баффало в штате Нью-Йорк. Подозреваемым в стрельбе называют 18-летнего Пейтона Гендрона. В супермаркет преступник приехал на собственном автомобиле. На нем были камуфляжная форма, каска и бронежилет.

Он выстрелил в четырех человек возле магазина, трое из них погибли. Охранник супермаркета, отставной полицейский, пытался его обезвредить, но пуля попала в бронежилет стрельца.

Душегуб застрелил охранника и зашел в магазин, где продолжил целить по людям. Во время задержания подозреваемый приставил ружье к собственной шее, но в конце бросил оружие и сдался полиции.

Власть назвала эту трагедию преступлением на почве расовой ненависти, ведь среди пострадавших от пуль 11 афроамериканцев, которых большинство в этом районе города. Перед нападением Гендрон сделал несколько надписей на своем оружии, в частности он написал имя Андерса Брейвика.

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