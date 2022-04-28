В Сети показали, что осталось от вертолетов.

Два военных вертолета столкнулись в Саратовской области России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Кадры с места происшествия публикуют в Телеграм-каналах.

Сообщается, что по предварительным данным, вертолеты были военными. На момент аварии борт совершал учебный полет из поселка Соколовый. ЧП произошло на территории природного парка Кумысная поляна. Борт рухнул у кафе "Лазурное".

В свою очередь, мэр Саратова заявил, что совершавший учебный полет вертолет "Ансат" упал в Саратове, экипаж, по предварительным данным, покинул его при помощи парашютов, один из пилотов найден живым.

Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, в Саратовской области, оба пилота катапультировались.

В Телеграм-каналах пишут, что два человека погибли и еще один пострадал при крушении военного вертолета в Саратове.

Погибли бортмеханик Артем Бабкин и курсант Сергей Косолапов. Выживший Иван Бульбачкин контужен и находится в шоковом состоянии, его передали медикам. Предварительно, он успел спрыгнуть из падающего вертолета с парашютом.

Напомним, россия задумала новую провокацию, возможны жертвы

Как сообщала Politeka, командиры оккупантов изменили тактику в Украине

Также Politeka писала, что первая фаза вторжения стала катастрофой для россии