В россии в четверг, 28 апреля, вспыхнул пожар в торгово-выставочного центре "Гагаринский" в городе Ишим Тюменьской области.
Пламенем охватило крышу торгового центра. На опубликованных в Сети кадрах видно стену черного густого дыма и огромные языки пламени.
Площадь пожара, по данным российского МЧС, около пяти тысяч квадратов.
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Причины пожара пока не установлены. О пострадавших не сообщается.
Отмечается, что всех людей успели эвакуировать еще до приезда пожарных.
Напомним также в ночь на 28 апреля на Кустанайской улице в Москве раздавались взрывы. Там сгорели семь автомобилей. Сгоревшие машины были припаркованы около жилого дома. Пожар распространился на площади 40 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал. Имели ли эти автомобили отношение к силовикам пока - неизвестно.
Кроме того, на Западе Москвы горело четырехэтажное здание.
Напомним, в столице рф прогремели взрывы и вспыхнула многоэтажка, кадры.
Как сообщала Politeka, в россии объект вражеского Минобороны охватило пламя, все в дыму: есть жертвы.
Также Politeka писала, что в российском Брянске полыла нефтебаза, появились кадры.