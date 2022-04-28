На опубликованных в Сети кадрах видно стену черного густого дыма и огромные языки пламени.

В россии в четверг, 28 апреля, вспыхнул пожар в торгово-выставочного центре "Гагаринский" в городе Ишим Тюменьской области.

Пламенем охватило крышу торгового центра. На опубликованных в Сети кадрах видно стену черного густого дыма и огромные языки пламени.

Площадь пожара, по данным российского МЧС, около пяти тысяч квадратов.

Причины пожара пока не установлены. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что всех людей успели эвакуировать еще до приезда пожарных.

Вы будете смеяться, но мордор снова горит.



В этот раз в Ишиме в ТВЦ «Гагаринский» загорелся верхний этаж здания. pic.twitter.com/HiGRlM12fi — Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) April 28, 2022

Напомним также в ночь на 28 апреля на Кустанайской улице в Москве раздавались взрывы. Там сгорели семь автомобилей. Сгоревшие машины были припаркованы около жилого дома. Пожар распространился на площади 40 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал. Имели ли эти автомобили отношение к силовикам пока - неизвестно.

Кроме того, на Западе Москвы горело четырехэтажное здание.

Напомним, в столице рф прогремели взрывы и вспыхнула многоэтажка, кадры.

Как сообщала Politeka, в россии объект вражеского Минобороны охватило пламя, все в дыму: есть жертвы.

Также Politeka писала, что в российском Брянске полыла нефтебаза, появились кадры.