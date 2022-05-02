Огонь уже распространился на площади 250 га.

На территории Минусинского района Красноярского края россии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба региона.

Отмечается, что введение режима ЧС потребовалось в связи со сложной пожарной обстановкой сразу в трех населенных пунктах края. Огонь распространился на площади 250 га и подбирается к жилым домам.

Тушением занимаются все силы и ресурсы МЧС, в том числе авиация, лесопожарного центра, полиции, добровольцев, муниципалитетов. Однако справится не удается, к тому же ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

В районе пожара сильное задымление. Жителей ближайших сел Знаменка и Лугавское предупреждают о возможной эвакуации.​​ Пункт временного размещения подготовили в селе Селиваниха.

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