На территории Минусинского района Красноярского края россии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба региона.
Отмечается, что введение режима ЧС потребовалось в связи со сложной пожарной обстановкой сразу в трех населенных пунктах края. Огонь распространился на площади 250 га и подбирается к жилым домам.
Тушением занимаются все силы и ресурсы МЧС, в том числе авиация, лесопожарного центра, полиции, добровольцев, муниципалитетов. Однако справится не удается, к тому же ситуацию осложняют сильные порывы ветра.
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В районе пожара сильное задымление. Жителей ближайших сел Знаменка и Лугавское предупреждают о возможной эвакуации. Пункт временного размещения подготовили в селе Селиваниха.
Напомним, в столице рф прогремели взрывы и вспыхнула многоэтажка, кадры.
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