Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на условия, прописанные в долговых обязательствах.

Согласно им, льготный период для выплаты процентов по бондам на сумму в порядка $100 млн заканчивается в воскресенье, 26 июня. «Официального заявления не будет, а Россия уже оспаривает [неисполнение обязательств], но если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет «событие дефолта», — поясняет Bloomberg.

Как отмечает агентство, для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние сто лет — со времен, когда пришедшие к власти большевики в 1918 году отказались выплачивать долги Российской империи.

Москва приблизилась к дефолту в начале этого года, вскоре после введения войск на территорию Украины, но смогла избежать его, перейдя на другой способ оплаты, однако уже в мае американские власти закрыли эту лазейку, пишет Bloomberg. Теперь мировые рынки столкнулись с «уникальной ситуацией», в которой заемщик готов и имеет ресурсы, чтобы расплатиться с кредиторами, но не может сделать этого из-за санкций, отмечает агентство.

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