Обвал гривны может произойти в любой момент

Об этом в эфире канала Politeka-online рассказал  экономист Юрий Атаманюк. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам курс доллара занижен искусственно.

"Гривна усилена искусственно за счет облигаций государственного займа и в любой момент может произойти обвал курса. Те, кому государство должно налог на добавленную стоимость, они готовы предлагать взятки, только чтобы их получить. Это уже начинает приобретать массовый характер. Был позитив - поломан весь этот позитив. Очень стремительно, очень быстро", - заявил он.

курс валюты, обменник

Ранее мы сообщали, что глава комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал о спекуляциях на валютном рынке и спрогнозировал курс доллара в январе.

Специалист уверен, что спекулируют на рынке доллара люди со свободным капиталом. Они покупают доллар по хорошей цене, а потом его продадут, когда гривна упадет.

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доллар, гривна, курс валют

Кроме того, он заявил, что обвала стоит ждать уже в январе. Ведь украинцы будут праздновать и это время идеальное для того, чтобы отпустить гривну в свободное падение. Ведь граждане уже поменяли доллары перед праздниками и не очень будут обращать внимание на курс валют.

Напомним, неожиданное решение НБУ по курсу валют вступило в силу

А еще Politeka писала, что курс доллара пробьет новое дно в 2020 году

Также Politeka сообщала, что доллар и евро неожиданно взлетели в цене