Обвал гривны может произойти в любой момент
Об этом в эфире канала Politeka-online рассказал экономист Юрий Атаманюк. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам курс доллара занижен искусственно.
"Гривна усилена искусственно за счет облигаций государственного займа и в любой момент может произойти обвал курса. Те, кому государство должно налог на добавленную стоимость, они готовы предлагать взятки, только чтобы их получить. Это уже начинает приобретать массовый характер. Был позитив - поломан весь этот позитив. Очень стремительно, очень быстро", - заявил он.
Ранее мы сообщали, что глава комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал о спекуляциях на валютном рынке и спрогнозировал курс доллара в январе.
Специалист уверен, что спекулируют на рынке доллара люди со свободным капиталом. Они покупают доллар по хорошей цене, а потом его продадут, когда гривна упадет.
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Кроме того, он заявил, что обвала стоит ждать уже в январе. Ведь украинцы будут праздновать и это время идеальное для того, чтобы отпустить гривну в свободное падение. Ведь граждане уже поменяли доллары перед праздниками и не очень будут обращать внимание на курс валют.
Напомним, неожиданное решение НБУ по курсу валют вступило в силу
А еще Politeka писала, что курс доллара пробьет новое дно в 2020 году
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