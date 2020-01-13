Обвал гривны может произойти в любой момент



Об этом в эфире канала Politeka-online рассказал экономист Юрий Атаманюк. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам курс доллара занижен искусственно.

"Гривна усилена искусственно за счет облигаций государственного займа и в любой момент может произойти обвал курса. Те, кому государство должно налог на добавленную стоимость, они готовы предлагать взятки, только чтобы их получить. Это уже начинает приобретать массовый характер. Был позитив - поломан весь этот позитив. Очень стремительно, очень быстро", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что глава комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал о спекуляциях на валютном рынке и спрогнозировал курс доллара в январе.

Специалист уверен, что спекулируют на рынке доллара люди со свободным капиталом. Они покупают доллар по хорошей цене, а потом его продадут, когда гривна упадет.

Кроме того, он заявил, что обвала стоит ждать уже в январе. Ведь украинцы будут праздновать и это время идеальное для того, чтобы отпустить гривну в свободное падение. Ведь граждане уже поменяли доллары перед праздниками и не очень будут обращать внимание на курс валют.

Напомним, неожиданное решение НБУ по курсу валют вступило в силу

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