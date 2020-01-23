Украинский политик, председатель партии "Родная страна" Николай Томенко рассказал о потрясающей ситуацию, которая имела место во время Международного экономического форума в Давосе

Такое заявление он сделал в эфире Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео – проскрольте вниз)

«Мало кто говорит про всю эту историю, кто-то говорит, а почему же эти депутаты, два десятка «слуг народа» не пришли хоть президента послушать? А потому, что параллельно в Украинском доме проходило заседание, где наши олигархи фактически купили депутатов. Привезли, накрыли им поляну, они обедали. К президенту не пришли», - заявил политик.

При этом он подчеркнул, что в этом инциденте является работа для НАБУ и ГБР.

"Потому, что вы понимаете, здесь есть прямой конфликт интересов. Потому, что если вы депутат и вы голосуете за бюджет и так далее... А вы едете за деньги украинского олігаха...надо отрабатывать. Это политическая коррупция", - отметил политик.

Томенко добавил, что ситуация стала позором для всей Украины.

«Поэтому, я думаю, что надо расшить эту историю с этими депутатами, которые поехали, чтобы поддержать наших олигархов, и не успели прийти, чтобы послушать президента. Я извиняюсь, хоть голые месяца закройте, потому что когда смотрите, я, как украинец смотрю, что президент Украины выступает, и в зале никого нет, это позор не только для Зеленского, для «Слуги народа», для нас украинцев стыд. Поэтому провал однозначный. Надо делать выводы, готовить визиты, готовить тексты. Это серьезное дело. Это не хи-хи, ха-ха, это дипломатия», - подчеркнул председатель партии "Родная страна".

Напомним, Томенко объяснил, за что депутатам зарплата в 100 тысяч: "Рыбный день!".

Как сообщала Politeka, Николай Томенко предостерег украинцев: "Может привести к потере независимости!".

Также Politeka писала, что Николай Томенко пристыдил Кличко и киевскую власть: "Город живет одним днем".