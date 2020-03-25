Премьер-министр Денис Шмыгаль принципиально не решает никаких вопросов, он лишь "кормит" украинцев невыполнимыми обещаниями

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line журналист, основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец. Кроме того, он раскритиковал работу нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Премьер-министра Шмыгаля не существует, то есть в Украине не существует такой самостоятельной фигуры, как премьер-министр Шмыгаль. На посту премьера у нас интеллектуальный робот, да, он все говорит правильно, единственное, что он не имеет это в виду и ничего не делает. У нас был Гончарук, который не разбирался во многих вопросах, а теперь у нас есть Шмыгаль, который принципиально не решает никакие вопросы", - отметил журналист.

Ко всему прочему, он добавил, что Шмыгаль не является самостоятельным субъектом, скорее тот просто исполнитель, которому рано или поздно придется что-то делать.

По словам журналиста, есть процессы, которые должен исполнять любой премьер, а есть личные достижения, которых у Шмыгаля нет и, возможно, никогда не будет, ведь он не самостоятельный политический игрок, а лишь "говорящая кукла".

"Он стал премьером и теперь ему надо передвигаться то на встречу с МВФ, то с кем-то еще. Это все лишь процедуры, которые исполняет любой премьер. Если же сказать, что сделал и предложил сам Шмыгаль, то ничего он не сделал и не предложил. Ведь не существует Шмыгаля, как самостоятельного премьера есть лишь говорящая кукла. И он никогда не будет заявлять о себе, как о самостоятельной фигуре", - резюмировал Сергей Лямец.

Напомним, Шмыгаль оказался вторым Гончаруком, Лесев выдал подробности

Как сообщала Politeka, эпидемия неизбежна, премьер Шмыгаль обратился к украинцам

Также Politeka писала, что Томенко раскрыл плачевную правду о назначении Шмыгаля на должность премьера.