Депутат от «Слуги народа» Лада Булах отметилась скандальной выходкой в зале Верховной Рады

Нардепы от партии президента регулярно привлекают к себе внимание СМИ своими переписками в телефонах в рабочее время.

Одна из «слуг народа» решила пойти дальше и занялась на работе подбором гардероба.

«Страна» опубликовала снимки, на которых Булах выбирает себе кофту на просторах интернет-магазина одного известного бренда.

Стоит отметить, что цены бренда относительно демократичны, в частности, свитер, который заинтересовал депутата, можно приобрести за 649 гривен.

Ранее сообщалось, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" теперь начали торговаться за каждый отдельный законопроект, поскольку у них проснулся «аппетит»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Легитимный».

«Наш источник в офисе Президента сообщает, что у многих Слуг Народа в Верховной Раде проснулся «аппетит» и теперь их мало устраивает просто 5.000$ в «конвертах», теперь они начинают даже торговаться за каждый отдельный «важный» и критические законопроект», - говорится в сообщении.

В свою очередь известный ведущий и политический эксперт Андрей Пальчевский рассказал, почему президент Владимир Зеленский не распустит действующий созыв Верховной Рады

«На телевидении, и главное на улице, мне задают один вопрос: «Распустит ли Раду Зеленский?» Ответ: «Не распустит». Если он распустит эту Раду, туда придут другие люди, и будет импичмент объявлен уже практически бездеятельному президенту. Поэтому они будут тянуть сейчас под руководством нового олигарха. Замена: вместо олигарха К, на арену выходит олигарх А в лице своего Дениса Шмыгаля. Остальные все перемены, кто-то министр экономики, и всех остальных – это не больше чем арьергардный бой за удержание у власти», - отметил журналист.

Напомним, известный ведущий рассказал о признании Зеленского, которого не делал еще ни один президент.

Как писала Politeka, раскрыт промах Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Зеленский допустил эпическую ошибку, Пальчевский раскрыл всю правду.