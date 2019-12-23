В Кабмине могут отдать в управление новому, лояльному Кремлю менеджменту сразу два крупнейших производителя продукции в своих сегментах — Одесский припортовый завод и Объединенную горно-химическую компанию

Такое мнение высказал экономист Александр Охрименко, пишет comments.ua.

Так, ставленник Москвы может появиться в Объединенной горно-химической компании. У Гончарука, по мнению эксперта, рассматривают кандидатуру на топа "ОГХК" Михаила Макарова, который был помощником народного депутата Виктора Медведчука и занимал 110-е место в списке "Опоблока" в 2014 году.

По информации эксперта, Кремль и Медведчук разработали два сценария использование активов, которые премьер-министр Алексей Гончарук может передать им.

Первый сценарий — новому руководителю удастся перебросить денежные потоки компании на обеспечение так называемой партийной кассы "Опоблока". ОГХК демонстрирует положительные финансовые результаты, наращивая доходы и прибыль, а также остается доминирующим игроком по выпуску титаносодержащего сырья, которое, в том числе, необходимо работающему на российскую "оборонку" ВСМПО-Ависма.

Данное предприятие аналитики предположительно связывают с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский переработчик заинтересован в использовании ильменита Вольногорского ГМК, входящего в ОГХК. Сырье комбината технически подстроено под производственную цепочку ВСМПО много лет назад.

Актив имеет свою ценность для потенциальных западных инвесторов. Согласно отчетам компании, ОГХК за 5 лет работы на рынке принесла более 12 млрд грн доходов и свыше 2 млрд грн чистой прибыли, уплатив более 5 млрд налогов государству.

Второй сценарий. Произойдет скрытая приватизация ОГХК. Новоиспеченному главе правления легче "подготовить" компанию к продаже россиянам в оффошорной упаковке. Тем более, что уже закончен первый этап подготовки компании к торгам.

С новым менеджментом компания может уйти с молотка оффшорным российским компаниям под видом иностранного инвестора, что не вызовет возмущений со стороны трудового коллектива. А это немаловажно, учитывая опыт протестов профсоюзов против недавнего увольнения правительством с поста руководителя "Энергоатома" Юрия Недашковского.

Парадоксально, но время войны с Россией Кабмин может отдать в руки Кремля столь ценные для нашей экономики предприятия. Эксперт отмечает опасность потери контроля над стратегическими предприятиями, которые к тому же дают миллиардные платежи в бюджет от экспорта продукции.