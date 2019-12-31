В 2019 году украинцы избрали новый состав Верховной Рады, но не избавились от ярких драк в стенах парламента.

Депутаты продолжают мутузить друг друга в лучших традициях своих предшественников. Очень часто они используют кулаки вместо цивилизованных аргументов, пытаясь доказать свою правоту в сессионном зале. Напомним о самых мощных разборках между парламентариями за 2019 год.

Николай Тищенко и Николай Скорик

Многим украинцам в 2019 году запомнилась первая драка в Верховной Раде 9-го созыва. 30 декабря "Слуга народа" Николай Тищенко устроил потасовку с Николаем Скориком из "ОПЗЖ". Последний выразил недовольство отказом в создании временной следственной комиссии по расследованию беспорядков, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе. Во время речи Николай Скорик толкнул "Слугу народа", который не захотел пропускать его. Во время толкотни Николай Тищенко даже оторвал оппоненту пуговицу. Позже в кулуарах Рады Николай Скорик обозвал противника «жлобом».

Максим Бужанский и Гео Лерос

5 декабря в Верховной Раде повздорили два депутата от "Слуги народа": Гео Лерос и Максим Бужанский. Драка не попала в объективы камер, ведь противники спрятали за колонной в секторе "Европейской солидарности". О конфликте рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков. В тот момент за колонной находились: Владимир Арьев, Руслан Князевич, Андрей Иванчук из "Европейской солидарности", а также депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Позже стало известно, что Максим Бужанский вступился за честь другой "слуги" - Ирины Верещук. По данным источников, Гео Лерос оскорбил ее матом в чате фракции. Депутат потребовала публичного извинения в кулуарах парламента. Сам Гео Лерос подтвердил факт драки с Максимом Бужанским, но отрицает свою вину.

Андрей Богданец, Игорь Мирошниченко и Эдуард Леонов

11 декабря Андрей Якобчук опубликовал на своем "Фейсбуке" видеозапись драки на заседании земельного комитета. "Такого махача Верховная Рада давно не видела", - написал он.

Представитель "Слуги народа" Андрей Богданец повздорил с депутатами из фракции "Свобода". В частности, Игорем Мирошниченко и Эдуардом Леоновым. Вероятно, причиной конфликта стал законопроект о снятии моратория на сельскохозяйственные земли в Украине. Андрея Богданца увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Илья Кива и Андрей Мотовиловец

19 декабря депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива набросился на Андрея Мотовиловцев из "Слуги народа". Стоит отметить, что драка снова произошла на заседании аграрного комитета, когда парламентарии изучали поправки к скандальному законопроекту. Но причиной стал не закон. Председатель комитета Николай Сольский поставил на голосование предложение выбрать время до которого будет продолжаться обсуждение. Что и вызвало острые споры среди депутатов.

Киву и Мотовиловца едва удалось успокоить. Пытаясь разнять дерущихся, свое получил Нестор Шуфрич.

Сергей Алексеев и Руслан Богдан

Эта драка произошла не в Раде, а в ресторане на Днепровском спуске в Киеве. Но вызвала не меньший фурор, чем потасовки в парламенте. 2 сентября произошел конфликт между нардепом 8-го созыва с фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва с фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым. Объяснить причину они отказались даже полицейским.

Как стало известно СМИ, Сергей Алексеев обратился в больницу, с переломом ребра, многочисленными ушибами головы и туловища.

Напомним, депутаты получили розги за непослушание: кто из народных избранников вел себя «нехорошо» в этом году.

Как сообщала Politeka, путинский депутат решил украсть историческую гордость Украины: "Это наше, извините".

Также Politeka писала, что депутатов застали за пикантным занятием прямо в Раде, кадры попали в сеть: "Просто мур-мур".