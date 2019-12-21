Известный украинский фотограф Ян Доброносов поделился новыми снимками, сделанными в здании Верховной Рады

На фото запечатлены депутаты, которых "засекли" за поцелуями и обниманиями, пишет Рoliteka.net

"Нежно", - подписал кадры Доброносов.

В соцсети стали ярко обсуждать фото, узнав на фото депутата от "Голоса" Соломию Бобровскую, которая "засветилась" в черном платье.

За несколько часов публикация собрала почти 100 лайков и много комментариев.

"Обнимашки😍😍", "Поймали", "А чем полезным они ещё там занимаются?", "Это так красиво, душевно! Просто мур-мур)", - написали пользователи сети.

Напомним, представитель партии Владимира Зеленского, Оксана Дмитриева, на днях нарвалась на критику из-за своих белых сапожек, в которых она явилась на заседание Верховной Рады.

Фото народного депутата поделился на своей странице в Фейсбуке фотограф Ян Доброносов, спросив у пользователей, "как им" сапоги Дмитриевой.

Оказалось, что ботильоны белого цвета принадлежат бренду "Eri" от Alexander Wang. Такая обувь без скидки потянет на тысячу евро, а это получается 25,2 тыс.гривен.

Ранее мы писали, что фотограф Ян Доброносов запечатлел скандально известных нардепов от «ОПЗЖ» Наталью Королевскую и Юлию Левочкину, которые что-то обсуждают перед торжественным заседанием новой Верховной Рады.

Стоит отметить, что «образ» Натальи Королевской стал поводом для появления едких комментариев в соцсетях. В частности, нардеп была одета в фирменную рубашку люксового бренда Louis Vuitton, минимальная стоимость которой в британских каталогах составляет 1100-1200 фунтов (почти 35 тыс. гривен).

Напомним также, что фотограф Ян Доброносов снял, как оговорился спикер Верховной Рады, Дмирий Разумков.

Обращаясь к нардепам политик сообщил, что перерыв будет длиться 30 секунд, хотя должен длиться 30 минут.

«Уважаемые коллеги, объявляется перерыв на 30 секунд», — заявил Разумков с трибуны.

На фото можно увидеть, как оба вице-спикера смеются по бокам от Разумкова, который смущенно улыбается.

Напомним, «Слуг народа» поймали на горячем в Раде: забавы депутатов попали на фото.

Как сообщала Politeka, нардепа застукали за постыдным занятием в Раде, даже Кива так не делает: «прикрылся газеткой».

Также Politeka писала, что нардепы-кнопкодавы получили жесткий выговор: будут знать, чтобы «бес не путал».