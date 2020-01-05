После того, как конфликт между США и Ближним Востоком ожесточился, в Ираке заявили о закрытии посольства США в стране

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации международных новостных агентств, а также публикации- комментарии зарубежных и отечественных политических обозревателей, журналистов в сети, Юрия Романенко в частности.

Напомним, американские военные провели спецоперацию по ликвидации генерал-майора Корпуса стражей исламской революции, командующего элитным подразделением Эль-Кудс, Касема Сулеймани. При этом посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что вместе с генералом погибли еще 10 человек. Как выяснилось, как минимум пятеро из них были высокопоставленными иранскими командирами.

Также стало известно, что в результате удара погиб заместитель командующего иракской Хезболлы Абу Махди аль-Мухандис.

Так, в свете последних событий, стало известно о том, что парламент Ирака будет голосовать за законопроект о выводе американских войск из территории страны. В международных СМИ сразу же зашумели на на тему того, что, по сути, целый этап внешней политики США на Ближнем Востоке, начиная с 2003 года, закончился полным провалом.

Более того, премьер-министр Ирака Адель Абдель-Магди сделал информативное политическое заявление на тему конфликта и поддержал идею вывода американского военного контингента (5 200 солдат) из страны.

Самое любопытное в речи иракского премьера, озвученная до сели конфиденциальная информация. Так по его словам, США, цитируем, «позволили Израилю нанести несколько незаконных воздушных ударов по складам боеприпасов ВС Ирака» в 2019 году, чем ожесточили ситуацию на Ближнем Востоке в общем и целом. Как известно, Израиль и США опровергали эту информацию.

Авиация США в канун Нового года незаконно была поднята в воздух, заявил премьер:

«Она летала над американским посольством 31 декабря без разрешения иракского правительства». Кроме того, премьер-министр заявил, что пытался своеобразным путем, но дипломатии урегулировать конфликт между США и Ираном: после авиаудара Штатов по военной базе про-иранских сил на западе страны 30 декабря, когда погибло 25 человек. У Трампа отказались приносить даже неформальные извинения иранцам, посему переговоры развалились.

Самое главное: из заявления премьера следует, что именно руководство «Сил народной мобилизации» во главе с ликвидированным накануне Абу Магди Аль-Мугандесом заставили протестующих под посольством США 31 декабря разойтись и прекратить его осаду, рискуя, таким образом, своей отставкой и всего Кабмина:

«Касем Сулеймани прибыл в Багдад, и принёс с собой письмо от иранского руководства представителям Саудовской Аравии». Последння в даном сплетении, также выступала неким посредником между конфликтующими и пыталась «помирить» США и Иран, предупреждая более масштабный конфликт. Снова-таки, исходя из заявления иракского премьера, получается, что выполнялась своего рода дипломатическая миссию, где в общем взаимодействовали официальные Тегеран, Эр-Рияд, Дамаск и Багдад, а США наплевательски отнеслись к возможности мирного разрешения существующих проблем.

С точки зрения политического веса заявления Ирака, которое прозвучало из уст Аделя Абдель-Магди получается, что накануне проходили саудовско-иранские переговоры при посредничестве Багдада, а Штаты… поступили, так поступили. Напомним, это озвученная позиция – скажет кто-то, кто-то – «версия» официального Багдада.

Как известно после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада (Ирак) в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

Один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командир гвардии в южной провинции Керман генерал Голамали Абухамзе сообщил, что ключевые американские цели в регионе были определены "давным-давно". Его заявление последовало после того, как президент страны поклялся отомстить за убийство генерала Сулеймани.

Госдеп США подтвердил, что Иран ранее определил цели своих ударов.

При этом в Багдаде прогремела серия взрывов. Сообщается, что взрывы прогремели в так называемой "зеленой зоне", в непосредственной близости от правительственных зданий Ирака и посольства США. Причем обстреливали, очевидно, именно американское посольство.

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

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