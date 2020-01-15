Экс-министр обороны Павел Лебедев, который после победы Революции достоинства сбежал в оккупированный Россией Крым, продолжает зарабатывать на украинских предприятиях, которые он смог захватить во времена Януковича. Об этом говорится в публикации издания 24.tv.ua.

Одно из таких предприятий - ООО «Дизельный завод» в Кривом Роге.

«Завод входил в круг интересов «семьи» Януковича и в конечном итоге оказался в руках Лебедева. Для этого предприятие настойчиво банкротили», - говорится в статье.

По данным журналистов, в настоящий момент деятельность завода несет угрозу экологии для целой области.

«Еще в 2018 году ГСЧС выявила многочисленные нарушения пожарной и техногенной безопасности и подала в суд на «Герон-Трейд» за отказ их устранить. Предприятию удалось замять дело, суд учел «тяжелые экономические последствия» в случае остановки завода. Однако собственники урока не извлеки, и ситуация повторилась уже через два месяца. В феврале 2019 года проверки ГУ ГСЧС установили 7 аналогичных нарушений, в марте и апреле - еще 36. При этом ни одно из них нельзя назвать формальным», - пишут журналисты.

Несмотря на запреты, завод продолжает работать и приносить прибыль семье Лебедевых.

Еще одно подконтрольное Лебедеву предприятие - «Свесский насосный завод» - поставляет оборудование для оборонного комплекса России, и фактически участвует в производстве вооружения, из которого россияне и их наемники шестой год убивают граждан Украины.

Сам Лебедев регулярно появляется в эфирах пропагандистских СМИ, застраивает черноморское побережье элитными коттеджами и укрепляет двусторонние контакты между оккупированным полуостровом и государством-оккупантом.