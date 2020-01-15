Скандальный нардеп Илья Кива поразил новой интимной выходкой в зале Верховной Рады

Депутат от «Оппозиционной платформы» не раз оказывался в центре внимания из-за своего неподобающего поведения в стенах парламента. Однако, судя по всему, предыдущие скандалы не смущают Киву. 15 января нардеп снова попался на просмотре обнаженных фотографий девушки в зале Рады. Соответствующие кадры опубликовало издание ТК Медиа (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На видео можно увидеть, как Кива получает новое сообщение и открывает мессенджер WhatsApp. На его экране появляются снимки обнаженной девушки, сделанные перед зеркалом. Нардеп просмотрел фото, после чего закрыл мессенджер и убрал телефон.

Стоит отметить, что в отличие от прошлого раза, Кива «управился» гораздо быстрее и не стал делать лишних движений руками.

Примечательно, что пока Кива изучал снимки, спикер парламента Дмитрий Разумков призывал депутатов голосовать за законопроект. Все это время рядом с нардепом сидела его коллега по фракции Наталья Королевская, однако, судя по всему, она не заметила, чем занимается ее сосед.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат Илья Кива отличился очередной выходкой в Раде. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.

Сообщается, что парламентарий Илья Кива в рабочее время в зале Верховной Рады смотрел неоднозначный видеоролик.

На ролике, который просматривал Илья Кива, мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит тренер, снимает штаны и голой задницей садится ему на лицо.

Судя по интерфейсу, скандальный парламентарий сохранил этот видеоролик себе на мобильный телефон.

Также мы писали об интим-скандале, в который вляпался Илья Кива. Нардеп в зале Парламента теребил свои штаны после переписки с красавицей-моделью из Одессы Юлии Панкратовой.

Журналисты засняли Киву, как он сидя в кресле в Раде начал активно теребить область ширинки, а затем зачем-то потрогал свои носки. В СМИ узнали, кем является та девушка, из-за которой так разволновался Кива и которая стала причиной интимного конфуза избранника.

Напомним, "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".

Как сообщала Politeka, нардеп Кива отделался от наказания, гремит скандал: "Лежал в психбольнице...".

Также Politeka писала, что Кива снова осрамился дикими движениями в Раде, видео слили в сеть.