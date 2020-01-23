Чиновник признался, что хотел сделать это раньше

В Украину в ближайшее время прибудет с визитом «правая рука» президента США Дональда Трампа Майкл Помпео

Как сообщает Politeka, об этом сам глава Госдепартамента рассказал в интервью Bloomberg.

«Да, я собираюсь туда попасть. Я планировал это еще раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен заниматься. Хотя эти проблемы еще не решены и впереди еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину», - отметил он.

Кроме того, утверждает Помпео, Соединенные Штаты оказывали помощь нашей стране, необходимую для защиты от России. Сейчас же Белый дом стоит на позициях действующего президента, и будет делать это и дальше.

Как сообщалось ранее, стали известны детали переговоров Владимира Зеленского и главы Госдепа США Майка Помпео.

Сообщается, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с правой рукой лидера США Дональда Трампа.

По информации пресс-службы, собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и недавнюю атаку исламистов на американское дипведомство в столице Ирака.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы Соединенных Штатов и коалиции преждевременно покинут страну", – сказано в сообщении.

Помимо этого, украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Майка Помпео за поддержку Вашингтона в восстановлении мира на Донбассе и возвращении оккупированного российскими войсками Крыма.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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