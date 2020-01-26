Путин ни перед чем не остановится, чтобы заполучить территории Украины

Президент РФ Владимир Путин не пойдет на открытый военный конфликт, но Украине все еще нельзя раслабляться, ведь Кремль планирует для нашей страны тревожный сценарий

Такое мнение высказал военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин для издания Апостроф.

Все решилось уже летом 2019 года, когда Путин осознал провал на президентских и парламентских выборах в Украине. Ведь результат выборов заморозил невыгодную ситуацию для РФ, еще минимум на пять лет, до новых президентских выборов. Ведь так сложилось, что его "протеже в Украине" власть не получили.

По словам военного обозревателя, в тот момент президент РФ Владимир Путин придумал план "Б" для Украины. Из-за этого и "затряслись" кресла Суркова и представителей "старых башен" Кремля.

Позже ФСБ забрали у Суркова часть полномочий по решению "проблем Украины", а позже нанесли несколько весьма мощных ударов по территории Абхазии. Именно ее раньше лично контролировал Сурков.

При этом, как считает военный эксперт, в Российской Федерации отлично понимают невозможность "решения украинского вопроса" силовыми и военными методами.

Эксперт отметил, что исходя из этого, можна сделать вывод, что дестабилизация Украины продолжится, но теперь под полным контролем со стороны ФСБ, у которых давно заготовлен план "Шатун".

Такой тип атаки уже использовали в Грузии, Молдове, Черногории, Каталонии, Шотландии, Франции, Чили.

"А вот его реализацию необходимо рассматривать как некую подготовку к грядущим где-то через полгода событиям, ведь Путину прямо сейчас откровенно не до Украины или Беларуси. Царь Руси не всесилен. Доказано "Северным потоком - 2", - подытожил эксперт.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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