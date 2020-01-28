Бывший "прокурор" оккупированного Крыма, нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская внезапно раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского

Как сообщает Politeka.net, Наталья Поклонская обвинила Владимира Зеленского в "махровой русофобии", которую он демонстрирует на глазах у всего мира. Такое заявление скандальный российский депутат сделала на своей личной странице в Facebook.

Поклонская закатила настоящую истерику, прокомментировав заявления Зеленского, которые он сделал во время визита в Польшу. В частности ее разозлило то, что Зеленский возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР, который сотрудничал с Гитлером на протяжении продолжительного времени.

"При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" – обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста.", – набросилась она на Зеленского.

Чтобы хоть как-то оправдать преступления СССР во время Второй мировой она начала озвучивать бредовые фантазии об Украине. Так, Поклонская написала якобы "гитлеровские агенты" устроили резню евреев, россиян, казни, грабежи, а их потомки до сих пор живут в Украине. Она также сделала безумное заявление о том, что потомки этих "агентов" теперь убивают людей на Донбассе. Ко всему прочему она напомнила о "величии" РФ, которые якобы в одиночку спасли весь мир от немецких фашистов. Кроме того, она заявила, что Зеленскому должно быть стыдно, ведь его дед тоже воевал. Пользователи сети под ее постом разнесли заявления Поклонской. Многие припомнили ей, что именно она предала Родину и не имеет права, что-то там говорить в сторону президента и Украины. "МЫ ОТ ВАС ТОЖЕ ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛИ В 2014 году...", "Курица, которая продала Родину и монетизирует расстрелянного царя, имеет право сидеть только в Думе!", "Если все так , как говорите Вы, почему закрыли архивы до 2040? Инициируйте как народный депутат открытие архивов по ВОВ в этом году. Докажите противоположное, а не пишите тексты из учебника истории СССР".

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

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Также Politeka писала, что подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.