Бывший "прокурор" оккупированного Крыма, нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская внезапно раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского
Как сообщает Politeka.net, Наталья Поклонская обвинила Владимира Зеленского в "махровой русофобии", которую он демонстрирует на глазах у всего мира. Такое заявление скандальный российский депутат сделала на своей личной странице в Facebook.
Поклонская закатила настоящую истерику, прокомментировав заявления Зеленского, которые он сделал во время визита в Польшу. В частности ее разозлило то, что Зеленский возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР, который сотрудничал с Гитлером на протяжении продолжительного времени.
"При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" – обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокоста.", – набросилась она на Зеленского.
Пользователи сети под ее постом разнесли заявления Поклонской. Многие припомнили ей, что именно она предала Родину и не имеет права, что-то там говорить в сторону президента и Украины.
"МЫ ОТ ВАС ТОЖЕ ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛИ В 2014 году...", "Курица, которая продала Родину и монетизирует расстрелянного царя, имеет право сидеть только в Думе!", "Если все так , как говорите Вы, почему закрыли архивы до 2040? Инициируйте как народный депутат открытие архивов по ВОВ в этом году. Докажите противоположное, а не пишите тексты из учебника истории СССР".
Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.
Как сообщала Politeka, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".
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