В інтернет-мережі підняли на сміх «експрокурора» Наталію Поклонскую, яка втекла в Росію, а тепер додумалася звернеться до президента України Володимира Зеленського
Як повідомляє Politeka, відповідний пост вона зробила у себе в Facebook.
«Сьогодні день народження у Президента України Володимира Зеленського. Всі самі добрі і теплі слова Вам скажуть рідні і друзі за святковим столом. А я Вам бажаю, щоб мене одного разу направили російським послом в Київ», - йдеться в повідомленні.
Окрему увагу Поклонська приділила тому, що в Україні на неї заведено кримінальну справу.
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«У мене залишилося незакінчена справа в Києві — я маю на увазі кримінальну», - підкреслила вона.
Звернемо увагу, що користувачі мережі сприйняли звернення прокурора «няш-мяш» їдкими коментарями.
«Ах серебренники, ви серебренники», «Днище», «Ви не хочете його собі на Московію забрати? Дарма. Можемо загорнути в подарунковий папір», «Орден Наташі... на лоб, щоб прибити», «Закушувати не пробувала? Любов до Миколи другого вже пройшла? Хвора кобітка...», «Манікюр під колір компоту», - пишуть вони.
Уточнимо, що супроводила це все Поклонська знімком з компотом, який підняла для нібито «тосту».
Як повідомлялося раніше, одіозна Наталія Поклонська пригрозила приїхати в Київ заради розбірок зі скандальним українським екснардепом Ігорем Мосийчуком.
Словесна перепалка між біглим «експрокурором» анексованого Криму і колишнім українським парламентарем розгорілася в соцмережах. Почалося все з надмірно емоційного поста Поклонської в Фейсбук, в якому вона накинулася на Мосійчука, пригадуючи йому якісь заклики до її вбивства.
«У нього відібрало пам'ять – не пам'ятає своїх закликів вбити мене. Зараз вже вимагає видати мене Україні. Хоче судити і відправити до в'язниці», - обурилася любителька Путіна і спільниця окупантів.
Вона пригрозила, що особисто приїде в Київ, щоб «розправитися» з українськими добровольцями. При цьому, на думку Поклонської, допомогти їй у цьому повинен буде Володимир Зеленський.
Нагадаємо, скандальна Поклонська заговорила українською в Криму, такого ніхто не очікував.
Як повідомляла Politeka, скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".
Також Politeka писала, що напівп'яна Поклонська поплатилася за невдалий підкат до Зеленського.