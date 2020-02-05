Выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием в Конгрессе завершилось скандалом

Как передает Politeka.net со ссылкой на страницу "Time" в Твиттере, кадры позора попали на камеру (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Перед выступлением Трампа произошел инцидент, который имел неожиданное развитие и завершение. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пэлоси протянула Трампу руку, чтобы поприветствовать, но тот проигнорировал жест.

Видимо, затаив обиду, Пэлоси все же дождалась своего "звездного" часа. После завершения выступления, когда все встали и начали аплодировать, спикер Палаты, сидевшая позади президента, также встала, но вместо аплодисментов, демонстративно разорвала листы с текстом речи Трампа.

As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR — TIME (@TIME) February 5, 2020

На вопрос журналистов, почему она порвала текст, Пэлоси сказала, что ее действие "было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы".

Инцидент активно обсуждают в сети. Многие выразили поддержку Пэлоси, окрестив ее "американским героем".

"Речь Трампа была одной гигантской ложью. Я не верю ни одному слову из его уст. Разорви эту речь."

"Не связывайтесь с Пелоси. Я люблю ее!"

"«Я не ненавижу президента, я католик» - Пелоси"

"И это войдет в историю как самый бесклассовый акт в истории. Это ее наследие. Поздравляю @SpeakerPelosi"

"Совершенно грубо и по-детски."

"Он может быть тем, кем он является, но ее поведение говорит о ней тоже."

"Американский герой"

"Трамп сломал ее"

Ранее мы сообщали, американский аналитик Саймон Анхольт прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Украины и импичмента Дональда Трампа. По словам Анхольта, Украине не стоит вмешиваться в скандал и следует сохранять дистанцию.

"Я считаю, что лучше для Украины прямо сейчас - молчать с достоинством. Это все касается Трампа и не касается Украины. Сама история плохо пахнет и может запачкать всех и вся, кто к ней коснется", - заявил Анхольт.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.