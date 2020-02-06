Віце-прем’єр-міністру розказали о 10 мільярдах гривень, яких немає в бюджеті

Про це повідомив Сергій Шахов - український політик, громадський діяч і підприємець.

Разом з колегами з депутатської групи «Довіра» проведена зустріч з новопризначеним Віце-прем’єр-міністром України - Міністром розвитку громад та територій України Денисом Шмигалем.

Обговорили найболючіші проблеми Луганської області. Зокрема, більшість інфраструктури прифронтового регіону зруйновано, відсутні автошляхи обласного та міського значення. Жителям віддалених сіл доводиться щодня долати по 50 км, щоб дістатися до районної лікарні.

Також звернули увагу міністра на «діру» в 10 мільярдів гривень, які не отримали місцеві бюджети. А значить найсуттєвіша дірка - в кишенях наших міст і сіл. Вони просто не зноможуть розвиватися, їм це не по кишені. Така ситуація заводить в глухий кут усі проекти місцевого соціально-економічного розвитку.

Далі маємо ланцюгову реакцію. Криза з державними грошима тягне за собою скорочення виробництв, а значить і робочих місць. Люди без роботи біжать по закордонах. Села вимирають.

Результатом зустрічі став спільний план щодо ліквідації цієї заборгованості, і подальших кроків для вирішення всіх проблемних питань в галузі.