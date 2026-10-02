Грошова допомога в Сумській області для вразливих категорій мешканців передбачена для жителів громад, у яких велися бойові дії. У Пенсійному фонді України розповіли, куди саме подавати заяву на одноразову «Зимову підтримку».

Разову виплату запровадили постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року. Програма діє одразу у восьми областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській.

Гроші передбачені мешканцям територіальних громад, які визначені двома окремими переліками. Від того, до якого переліку належить громада проживання, залежить і те, до якої установи звертатися.

Хто має право на виплату

Ця грошова допомога в Сумській області розрахована на вразливі категорії: людей з інвалідністю, отримувачів житлових субсидій і пенсій, родини з дітьми, які отримують соціальну допомогу, а також внутрішньо переміщених осіб з допомогою на проживання.

Куди подавати заяву

Якщо громада належить до першого переліку, заяву приймають у трьох місцях: сервісному центрі Пенсійного фонду України, центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених посадових осіб сільської, селищної чи міської ради.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області

Для громад із другого переліку заяву подають безпосередньо до сільської, селищної або міської ради. Перед зверненням варто уточнити, у якому саме переліку зазначена ваша громада — ця інформація є в постанові уряду.

Звертатися слід за місцем фактичного проживання. Докладні умови можна переглянути на офіційному сайті Пенсійного фонду України або уточнити в контакт-центрі.

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