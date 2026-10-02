Грошова допомога в Сумській області передбачена для вразливих категорій мешканців громад, де велися бойові дії. У Пенсійному фонді пояснили, куди подавати заяву на одноразову «Зимову підтримку».

Грошова допомога в Сумській області для вразливих категорій мешканців передбачена для жителів громад, у яких велися бойові дії. У Пенсійному фонді України розповіли, куди саме подавати заяву на одноразову «Зимову підтримку».

Разову виплату запровадили постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року. Програма діє одразу у восьми областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській.

Гроші передбачені мешканцям територіальних громад, які визначені двома окремими переліками. Від того, до якого переліку належить громада проживання, залежить і те, до якої установи звертатися.

Хто має право на виплату

Ця грошова допомога в Сумській області розрахована на вразливі категорії: людей з інвалідністю, отримувачів житлових субсидій і пенсій, родини з дітьми, які отримують соціальну допомогу, а також внутрішньо переміщених осіб з допомогою на проживання.

Куди подавати заяву

Якщо громада належить до першого переліку, заяву приймають у трьох місцях: сервісному центрі Пенсійного фонду України, центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених посадових осіб сільської, селищної чи міської ради.

Для громад із другого переліку заяву подають безпосередньо до сільської, селищної або міської ради. Перед зверненням варто уточнити, у якому саме переліку зазначена ваша громада — ця інформація є в постанові уряду.

Звертатися слід за місцем фактичного проживання. Докладні умови можна переглянути на офіційному сайті Пенсійного фонду України або уточнити в контакт-центрі.

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