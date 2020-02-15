Политик стал важной фигурой, когда находился на посту главы АП

Политтехнолог Сергей Лозовский объяснил, за что уволили Андрея Богдана

Оказывается уже бывший глава Офиса президента лишился кресла после провала голосования по закону о продаже земли. Об этом сообщается на сайте "Корреспондент".

Лозовский перечислил фигуры всех глав Администрации президента, давая характеристику каждому из них.

"Справедливости ради, в начале 90-х даже среди политических экспертов мало кто знал, как зовут главу Администрации президента. Кстати, официально должность Николая Хоменко называлась "секретарь Администрации президента Украины", - приводит автор характеристику главы АП времен Леонида Кравчука.

При этом, в качестве примеров сильных глав АП Лозовский назвал Дмитрия Табачника и Виктора Медведчука. Так, пишет он, накануне прихода Медведчука в АП, Украину сотрясали и внутренний, и международный кризис.

"С приходом Виктора Медведчука "разброд и шатания" в Верховной Раде вскоре прекратились, в парламенте создали стабильное провластное большинство. И вплоть до президентских выборов-2004 Верховная Рада работала как часы. На посту главы АП Медведчук реализовал политическую реформу, фактически написав "правила жизни" в виде парламентско-президентской модели, по которой Украина живет до сих пор", - отмечает автор.

В то эже время, по словам Лозовского, Медведчук был единственным главой АП, кто стал фигурой международного масштаба.

"В июне 2002 года грянул международный скандал, после которого, как многие считали, Украине уже не оправиться. Сотрудница посольства США Мари Йованович публично обвинила официальный Киев в том, что администрация Кучмы продала Ираку Саддама Хуссейна радиолокационные станции "Кольчуга". В украинских и западных СМИ зазвучало слово "изоляция", - напоминает автор.

Лозовский сообщил, что Медведчук реализовал план по защите Украины, в результате чего США были вынуждены прекратить обвинения в адрес нашей страны.

"Единственное, чего не учли авторы скандала, это того, что в АП появился равноценный противник. Глава Администрации реализовал сценарий защиты имиджа Украины по схеме "приглашение международных экспертов - подготовка отчета - выступление в Совете Безопасности ООН", - поясняет он.

"В ноябре 2002 года Медведчук разгромил обвинения против Украины в Совете Безопасности ООН. А после того, как председатель СБ ООН Ванг Ингфань во время встречи с Медведчуком публично поддержал позицию Украины, все обвинения вдруг замолкли, хотя США, конечно, не извинились", - добавил политтехнолог.

Лозовский заявил, что после ухода из АП, Виктор Медведчук и теперь остается в обойме самых влиятельных политиков Украины.

"После ухода из АП Медведчук остается в обойме самых влиятельных политиков страны. В 2019 году политик провел в Верховную Раду вторую по численности фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь", - подчеркнул политтехнолог Сергей Лозовский.