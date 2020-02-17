Бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за оскорбление украинских военных

Общественный деятель прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его поста об украинских военных, которые голосовали за Владимира Зеленского и которых он назвал «ублюдками».

В новом посте на своем Фейсбук Бирюков извинился за свои оскорбительные слова и признал, что поступил глупо.

«Сделал глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Искренне извиняюсь по поводу собственной глупости...», - написал экс-советник президента.

Отметим, что его изначальное заявление о военных появилось на волне новостей о плане Зеленского по совместному патрулированию на границе бойцами ВСУ и боевиками ОРДЛО.

«Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который прошлой весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в общем патрулировании с сепарами», - написал Бирюков в Фейсбук 15 февраля.

Впоследствии он сам удалил эту публикацию. Однако, украинцы не оставили его слова без внимания и жестко раскритиковали общественника за подобные выражения.

До этого мы писали о том, что в России намекнули на то, что Владимир Зеленский обсуждал с Владимиром Путиным компромисс по совместному патрулированию границы Украины и так называемых «Л/ДНР».

О телефонном разговоре президентов Украины и РФ рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отказался раскрывать точные детали, однако весьма многозначительно намекнул на то, что в беседе обсуждались вопросы границы. Кроме того, он напомнил, что Россия требует, чтобы Киев учитывал мнение главарей донбасский террористов в этом вопросе.

«Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных "республик". Чтобы понимать позицию руководства непризнанных "республик", с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных "республик" Донбасса», - заявил Песков.

Напомним, Зеленский решился на компромисс с Путиным, в Кремле выдали скандальные детали.

Как сообщала Politeka, Путин вернет контроль над границей Украины, судьба Донбасса предрешена.

Также Politeka писала, что Порошенко жестко опозорился в Мюнхене, Бужанский раскрыл правду.