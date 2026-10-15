Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 16 по 22 жовтня обіцяє переважно хмарну погоду з опадами майже щодня, а максимальна денна температура підніметься до +17°.

синоптики вже попереджали про негоду на початку жовтня, і нова прогнозна карта підтверджує, що опади в Одеській області триматимуться майже весь наступний тиждень — із семи днів дощі можливі у шести.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Одеській області з 16 по 22 жовтня коливатиметься від +13° до +17°.

У п’ятницю, 16 жовтня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, вдень повітря прогріється до +14°, а вночі охолоне до +9°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 17 жовтня, небо вкриють хмари, вдень стовпчики термометрів покажуть +13°, вночі — +11°. Цього дня також можливі опади.

У неділю, 18 жовтня, хмарність із проясненнями збережеться, вдень повітря прогріється до +15°, вночі — до +10°. Синоптики не виключають опадів.

У понеділок, 19 жовтня, погода залишиться хмарною з проясненнями, вдень очікується +16°, вночі — +14°. Можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, хмарність зменшиться до малохмарної, і саме цього дня очікується найтепліша погода тижня — вдень до +17°, вночі до +15°. Синоптики прогнозують опади.

У середу, 21 жовтня, хмарно з проясненнями, вдень +16°, вночі +14°. Це єдиний день тижня без опадів.

У четвер, 22 жовтня, погода знову стане хмарною, вдень повітря охолоне до +13°, а вночі температура утримається на тій самій позначці — +13°. Можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 20 жовтня, коли вдень очікується +17°, а найпрохолодніше буде у суботу та четвер — по +13°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують у п’ятницю, суботу, неділю, понеділок, вівторок та четвер — і лише середа, 21 жовтня, обіцяє бути сухою.

Через часті опади мешканцям Одеської області варто завжди мати при собі парасольку та взуття з хорошим зчепленням, а водіям — бути особливо обережними на мокрій дорозі й збільшувати дистанцію між автомобілями. Оскільки вночі температура опускається до +9-+11°, вранці варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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