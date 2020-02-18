Министр юстиции Украины Денис Малюська показал, как госисполнители "ответственно" относятся к хранению конфискованного имущества
В частности, по информации Малюськи где-то на задворках министерства в Киеве гниют парочка внедорожников BMW Х5 и лимузин Линкольн. Об этом Politeka.net стало известно из сообщения министра в соцсети Фейсбук.
"Полгода в должности, а министерство продолжает удивлять. Оказалось, что у государственных исполнителей центрального МРУ есть впечатляющий автопарк: лимузин Линкольн и два X5. Уже представляю как на настоящем лимузине исполнитель приезжал описывать имущество или заниматься выселением. Попробуем эти чудеса техники продать", - поделился Малюська.
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Пост министра вызвал ажиотаж в комментариях и волну сарказма, многие уже попросили "скинуть в ЛС стоимость авто".
"Такий тільки у Двс та Майкла Джексона))"
"шкода що вилучене майно просто згнило на арешт майданчику. Толк з цього не отримав ніхто, ні боржник, ні стягувач, ні держава!"
"краще відразу по процедурі на безоплатну передачу якомусь дитячому будинку сімейного типу)"
По информации одного из комментирующих, Х5 серого цвета с 2008 года находился на балансе ГУЮ Киевской области, а Линкольн стоял на площадке торговой организации Нива-ВШ.
"После революции достоинства площадку захватили, и под эгидой - автомобили нужны добровольцам в зону АТО - вывезли их, а именно все элитные автомобили, остальные избили и разобрали на запчасти, по этому поводу есть уголовное производство в Голосеевском районе Киева, и много пострадавших, так как большинство авто были залогами у банков...", - отмечено в комментарии.
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