"Такой еще у Майкла Джексона"

Министр юстиции Украины Денис Малюська показал, как госисполнители "ответственно" относятся к хранению конфискованного имущества

В частности, по информации Малюськи где-то на задворках министерства в Киеве гниют парочка внедорожников BMW Х5 и лимузин Линкольн. Об этом Politeka.net стало известно из сообщения министра в соцсети Фейсбук.

"Полгода в должности, а министерство продолжает удивлять. Оказалось, что у государственных исполнителей центрального МРУ есть впечатляющий автопарк: лимузин Линкольн и два X5. Уже представляю как на настоящем лимузине исполнитель приезжал описывать имущество или заниматься выселением. Попробуем эти чудеса техники продать", - поделился Малюська.

Пост министра вызвал ажиотаж в комментариях и волну сарказма, многие уже попросили "скинуть в ЛС стоимость авто".

"Такий тільки у Двс та Майкла Джексона))"

"шкода що вилучене майно просто згнило на арешт майданчику. Толк з цього не отримав ніхто, ні боржник, ні стягувач, ні держава!"

"краще відразу по процедурі на безоплатну передачу якомусь дитячому будинку сімейного типу)"