Министр юстиции Денис Малюська поделился, как провел День святого Валентина

Как передает Politeka.net, личные фото он опубликовал на своей страничке в Facebook.

Чиновник сообщил, что празднование Дня Валентина ограничилось виртуальными "поцелуями" с женой – замминистра цифровой трансформации Людмила Рябчинская – и показал фото, которыми они обменялись в мессенджере.

На скриншоте видно, что у Малюськи жена подписана одним словом –  "Умничка".

Популярные статьи сейчас

Звезда Квартал 95 разделась и показала роскошное тело во всей красе: "Очень и очень..."

Шепелев ошеломил откровением о жизни с Фриске: "Я не скрываю, что..."

Юная дочь Артура Пирожкова показала себя в бикини, отец не выдержал: "Какая ты..."

Повзрослевшая дочь Асмус и Харламова поразила внешностью: "Копия..."
Показать еще

Политик прокомментировал скриншот с юмором, намекая на свою занятость.

"Именно так выглядит и этим ограничиваются празднования дня святого Валентина в браке с чиновником", - написал он.

 
Интернет-пользователи по-разному отреагировали на такой пост главы Минюста.
 
"Надеюсь, вы вовремя остановитесь и весь процесс не будете публиковать", "Это так ми-ми-ми! Именно интересно было как же вы с женой приветствуете друг друга Я даже всплакнула, что вы так страдаете! И ничего, что тысячи работников годами так живут!", " Клас. Плохо, что не вместе, но написать "Умничка", ну вот прям вдохновляет! Вы Умнички! Так держать", - писали пользователи сети под постом чиновника.
 

Ранее  Денис Малюська разместил пост в Фейсбук с интересной фотографией. 

На снимке от министра не осталось ничего, кроме руки. Стоит отметить, что рука держит ручку и подписывает какой-то документ. 

В посте Малюська рассказал, что даже при смерти подпишет приказ об увольнении людей, которые будут "саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства". 

Ранее мы писали: "Позорище": скандальный министр Малюська залез под стол и взбесил украинцев новой выходкой

Также стало известно, Министру Малюське жена устроила выволочку из-за бешеной премии: «Где деньги?»

Также стоит вспомнить, что Скандальный министр Зеленского разгневал украинцев неприличной премией: "У меня семья..."