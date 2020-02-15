Министр юстиции Денис Малюська поделился, как провел День святого Валентина
Чиновник сообщил, что празднование Дня Валентина ограничилось виртуальными "поцелуями" с женой – замминистра цифровой трансформации Людмила Рябчинская – и показал фото, которыми они обменялись в мессенджере.
На скриншоте видно, что у Малюськи жена подписана одним словом – "Умничка".
Звезда Квартал 95 разделась и показала роскошное тело во всей красе: "Очень и очень..."
Шепелев ошеломил откровением о жизни с Фриске: "Я не скрываю, что..."
Юная дочь Артура Пирожкова показала себя в бикини, отец не выдержал: "Какая ты..."
Повзрослевшая дочь Асмус и Харламова поразила внешностью: "Копия..."
Политик прокомментировал скриншот с юмором, намекая на свою занятость.
"Именно так выглядит и этим ограничиваются празднования дня святого Валентина в браке с чиновником", - написал он.
Ранее Денис Малюська разместил пост в Фейсбук с интересной фотографией.
На снимке от министра не осталось ничего, кроме руки. Стоит отметить, что рука держит ручку и подписывает какой-то документ.
В посте Малюська рассказал, что даже при смерти подпишет приказ об увольнении людей, которые будут "саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства".
Ранее мы писали: "Позорище": скандальный министр Малюська залез под стол и взбесил украинцев новой выходкой
Также стало известно, Министру Малюське жена устроила выволочку из-за бешеной премии: «Где деньги?»
Также стоит вспомнить, что Скандальный министр Зеленского разгневал украинцев неприличной премией: "У меня семья..."