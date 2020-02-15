Министр юстиции Денис Малюська поделился, как провел День святого Валентина

Как передает Politeka.net , личные фото он опубликовал на своей страничке в Facebook.

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на такой пост главы Минюста.

"Надеюсь, вы вовремя остановитесь и весь процесс не будете публиковать", "Это так ми-ми-ми! Именно интересно было как же вы с женой приветствуете друг друга Я даже всплакнула, что вы так страдаете! И ничего, что тысячи работников годами так живут!", " Клас. Плохо, что не вместе, но написать "Умничка", ну вот прям вдохновляет! Вы Умнички! Так держать", - писали пользователи сети под постом чиновника.