Вокруг Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА разгорается новый скандал

Cтроительный инспектор из этого департамента Андрей Евдокименко вновь стал героем журналистского расследования, пишут Вести.

Как отмечают СМИ, Евдокименко неоднократно был замечен в попытках давления на предпринимателей в Киеве – в 2017 году дело дошло до того, что он в пьяном виде перепутал объект для проверки и пришел на площадку, где стройки вообще не было.

«История получила широкий общественный резонанс. Казалось бы, с учетом репутации ГАСКа, уже ничто не могло удивить общественность, но Евдокименку … это удалось. Такого беспредела в исполнении чиновников КГГА еще не видели. Пострадавший бизнесмен написал о случившемся тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману», - пишут журналисты.

Впрочем, как отмечают СМИ, Евдокименко сохранил свою должность и продолжает кошмарить киевских застройщиков. Все это он делает благодаря покровительству и.о. директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА Оксаны Попович. Евдокименко, не стесняясь, открыто хвастается интимной близостью с ней.

«Всеми своими успехами он обязан ей. Евдокименко со своими бесконечными наездами на застройщиков может «зачищать» рынок от конкурентов и держать их в узде, чтобы знали: перестанут слушаться - лишатся бизнеса. Взамен, Оксана прикрывает своего любимца от силовиков и нежелательного внимания СМИ», - пишут СМИ.

Впрочем, как отмечают СМИ, этот преступный тандем ждут тяжелые времена.