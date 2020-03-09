Падение цен на нефть высмеяли колкой фотожабой президента России Владимира Путина и саудовского короля

На кадре изображен Владимир Путин, который стоит возле желтой трубы с вентилем. На самой трубе расположился саудовский король в белом наряде и со злобной улыбкой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на известного карикатуриста Сергея Елкина.

"Я твой нефть труба-цена(труба зачеркнуто) шатал!", - написано на картинке.

Пользователи начали активно обсуждать фотожабу:

"Я твою маму ИГИЛ", "Нефть не должна стоить больше 40 долларов за баррель. В идеале это должно быть $ 25. ТРАМПНАШ!", "Искусство актуально всегда!", "Сечин переоделся - друга разыгрывает!", "Повесть о том, как поссорились Вован Владимирович и Сауд Арабович", "На сколько я понял арабы то как раз и не хотели этого, это мы сами там трубы шатаем всем", "А Путин молчит в ответ", "Он опять взял угрожающую паузу", "Такой цены наверное и в 2014 не было. Сегодня для России "супер понедельник".

Ранее мы сообщали, что рекордный обвал нефти, а вслед за ней и рубля, с которыми столкнулась Россия, могут повлечь за собой еще более серьезные последствия.

Об этом заявляют эксперты-экономисты.

Отмечается, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 31,02 доллара за баррель. И это стало для России полной неожиданностью. На этом фоне сильно упал и российский рубль.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки [c ОПЕК]", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

А еще Politeka писала, что Путин цинично оправдался за нищету в России

Также Politeka сообщала, что цены на нефть и рубль рекордно рухнули, такого не было с 1991 года



