Количество VIP-палат для чиновников гораздо больше, чем говорят
Как передает Politeka.net, таким мнением поделился политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам указ о VIP-палатах была засекречена, но журналистам все же удалось узнать о нем.
"Я, и много других экспертов и политиков, которые очень хорошо знают историю с государственно охраной сказали: "У нас не 3, а как минимум 30 палат под государственной охраной.". Но Кличко говорит, что у нас только 3 палаты с такой охраной, но куда мы деваем полтора миллиарда гривен?", - задается вопросом политик.
Также он отметил, что Кличко поклялся, что VIP палат не будет.
"Проверим, если кто-то из супер знаменитых чиновников, не дай Бог заболеет на коронавирус, можно будет посмотреть - он будет рядом с народом лечится или в условиях VIP обслуживания", - заключил он.
Напомним, ранее Департамент здравоохранения КГГА выдал приказ, который определяет, как необходимо оборудовать палаты для вип-зараженных коронавирусом.
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Опубликованный в сети указ вызвал немалую критику в обществе, но киевский мэр Виталий Кличко заявил, что так называемые VIP-палаты подготовили в Александровской больнице на случай заболевания коронавирусом первых лиц государства.
Кличко объяснил, что палаты начали готовить после приказов Госслужбы охраны, Минздрава и обращения Госуправления делами при президенте.
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