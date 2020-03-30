Андрей Ермак не смог договориться с украинской политической элитой и, как результат, Верховная Рада провалила голосование по назначению новых министров

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко. Таким образом он прокомментировал голосование в Верховной Раде 30 марта, где депутаты согласились отправить в отставку министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского, но при этом провалили голосование по назначению предложенных кандидатов на их места. Также было провалено голосование по внесению изменений в нынешний госбюджет.

«Прикольно наблюдать за голосованием, как отправили Уманского и Емца в отставку, а потом провалили назначение министров и бюджета. Сигнал прост: "Вы с нами не договорились, теперь мы вас подвешиваем и будете договариваться по более высокой цене"», - написал Романенко.

Он подчеркнул, что коммуникация с самого начала была слабой стороной Владимира Зеленского и его команды. А сейчас с ней возникли проблемы и у главы Офиса президента Ермака. По мнению журналиста, сейчас в Раде по сути больше нет коалиции.

«Богдан понимал как система работает и при всей одиозности, знал где нужно подмазать, где поднажать. А Ермак не смог организовать коммуникацию. Фактически монобольшинства нет. Управления Радой нет. Зеленский может записывать новые ролики. Ну и наверное пора уже думать о главном ролике, который будет начинаться так: "Дорогие украинцы, я не справился"», - подытожил политолог.

Напомним, Верховная Рада приняла решение об увольнении Емца и Уманского.

Как сообщала Politeka, Ермак привел Зеленского в бешенство своими "делишками", Романенко раскрыл детали.

Также Politeka писала, что Романенко предупредил о грязном способе распространения коронавируса.