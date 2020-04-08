Власть должна сейчас беспокоиться не распродажей земли, а наоборот, сохранением уникальной украинской природы

Такое мнение высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, ситуация в Чернобыльской зоне достаточно серьезная: уровень радиации вырос, а огонь захватил большую территорию. Как известно, всего там несколько возгораний.

«Один из них – общей площадью 100 га, из которых 35 га приходится на зону отчуждения, – после четырех дней борьбы с огнем потушен. Однако его последствия еще будут сказываться, поскольку радиационный фон в эпицентре пожара повысился до 2,3 микрозиверта при норме в 0,14. 7 апреля в зоне отчуждения возник еще один пожар. И происходят они не только в Чернобыльской зоне, а угроза – не только повышение радиационного фона, но и выбросы вредных веществ. В Киеве показатели общего индекса качества воздуха в последние дни превысили допустимые нормы в 4–5 раз», - отметил он.

В связи с этим, по мнению Медведчука, власть Украины должна больше приделить внимания сохранению природы, а не распродаже земли.

«В повышенную готовность необходимо привести государственные службы, которые борются с подобными бедствиями и способны их предотвращать, а расследование причин пожаров в зоне отчуждения должно быть проведено срочно и открыто, невзирая на карантин», - подчеркнул он.