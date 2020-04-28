26 апреля президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении лесных пожаров в Чернобыле и Житомирской области

Об этом сообщили на сайте Офиса президента, пишет Newsname. Церемония вызвала положительные отклики в сети, пока в общественной группе пожарников не стали выяснять, кого награждал президент.

Выяснилось, что среди людей, которые получили награды, немало начальников и даже кум главы ГСЧС. В группе «Бойкот пожарных Украины» пользователь Максим Писарский высказал все, что думает по этому поводу.

"Хотелось бы увидеть фамилии этих героев ... целых 22 героя! А чего не 23? Чего не 223, не 1223? По каким критериям выбирали к награде - отважных или "удобных"? А Чечеткин получил медальку?", - написал пожарный.

Он задался вопросом, почему награды «за решительные действия» получило начальство, включая главу ГСЧС Киева генерала Андрея Ватолина, замглаву ГСЧС в Киевской области полковник Майстренко, а также замглавы ОЦК в Киевской области подполковника Сергея Гребенюка, а не те, кто гасил Чернобыль. В группе добавили, что Ватолин является кумом руководителя чрезвычайной службы Украины Николая Чечёткина.

Под постом спасателя развернулась бурная дискуссия о том, по какому принципу выбирались люди для награждения.

«Остальным наверное грамоты дали, чтобы было чем подтереться», «А зарплаты поднять? и обеспечить спец одеждой? слабо?», «Я не удивлюсь, если это начальники награждены, а не простые ребята бойцы», «Все по старой схеме, пару человек, которые действительно участвовали, а остальные это супер руководители», - пишут участники группы.

Напомним, что странное существо заметили в небе накануне взрыва в Чернобыле: «поднялось над горизонтом и...».

Как сообщала Politeka, равнодушие властей к украинцам показали на одном фото: "Это позор для всех нас".

Также Politeka писала, что свалку ядерных отходов нашли на берегу Днепра, видео: "Второй Чернобыль".