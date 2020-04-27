Український волонтер Наталія Юсупова , яка, крім допомоги військовим, зараз намагається підтримати пожежників, які працюють у Чорнобильській зоні, знову рознесла владу за байдужість

На своїй сторінці у Фейсбуці вона опублікувала знімок, на якому п'ятеро рятувальників під час перерви сплять навколо багаття під відкритим небом, на чому доведеться: на дерев'яному піддоні, якихось ганчірках, підклавши під голову колоду.

«Це наші дні, це зараз, це 21 століття. Це в країні, де сотні мільйонери і тисячі заможних людей. В країні, де президент теж мільйонер. У країні, де у депутатів по 3 мерседеса. Як по мені, так це ганьба і сором для всіх нас😪», – підписала знімок Юсупова.

Користувачі не приховують свого обурення побаченим.

«А мобільні намети вже всі з резервного фонду порозпродували!?», «Ви не праві, нам є чим пишатися! Зруйнованими системами освіти та охорони здоров'я, жебрацькими зарплатами вчителям і медпрацівникам і докторам, зруйнованим усім!», «Вже давно сором і ганьба», «До цього року теж були великі пожежі. Але ніколи не бачила інформації про такі умови праці пожежників. Приховували? Чи раніше організовували краще?», – зазначають у коментарях.

Раніше ми писали про те, що Юсупова поцікавилася у Зеленського, чому за три тижні пожеж він не знайшов часу поїхати в зону лиха й особисто поспілкуватися з рятувальниками, подивитися на умови їх роботи, втішити погорільців.

«Звертаюся до Зеленського і депутатів партії «Слуги народу», допоможіть! Запишіть красиве відео не з кабінетів, не з волонтерами, а як Ви особисто допомагаєте тим, у кого все згоріло! Їм потрібні будматеріали, намети і дах над головою!! Вистачить кіно, давайте в реальності! Володимир Зеленський», – вона написала в соцмережі.

Нагадаємо, відомий волонтер рознесла владу за бездіяльність у боротьбі з пожежами.

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