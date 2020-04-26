Працівники Чорнобильської АЕС розповіли, що бачили над об’єктом «літаючого монстра»

Все це відбувалося перед фатальним вибухом на ЧАЕС, який трапився 26 квітня 1986 року, коли був зруйнований четвертий енергоблок атомної електростанції, розташованої поблизу міста Прип’ять.

Про «передвісника апокаліпсису» колишні працівникі диспетчерської Чорнобильської АЕС розповіли археологу Роберту Максвеллу, який приїжджав в зону відчуження кілька разів, повідомляє Daily Star в соціальній мережі Twitter.

«Монстра» спостерігали незадовго до вибуху.

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«Страшне здійнялося над горизонтом Чорнобиля і Прип’яті, огидний гуманоїд з гігантськими крилами, чорним безголовим тілом і червоними світяться очі, що сигналізує всім, хто дивився на нього, що вони приречені», – описує істота австралійське видання News Corp Australia.

У британській Daily Star порівняли істота з людиною-метеликом. Журналістам видання здалося, що він був схожий на комаха з тілом людини.

Відзначимо, що інтерес до аварії на ЧАЕС зріс після показу серіалу HBO «Чорнобиль». Серіал за рейтингами перевершив навіть «Гру престолів».

Додамо, що після виходу серіалу значно збільшилася кількість туристів в зону відчуження.

Ці поїздки відразу ж привели до гучних скандалів. Туристи, побувавши в Чорнобилі, почали масово ділитися фотографіями в соціальних мережах. Ці знімки шокували і розлютили не тільки українців, а й мешканців інших країн.

Справа в тому, що багато блогери викладали або пікантні фото або ж знімки, на яких вони просто клеять дурня.

У соціальній мережі Instagram можна знайти фотографії напівоголених дівчат чи чоловіків, які кривляються в протигазах.

Таке ставлення викликало гнів інтернет-користувачів. «Люди там загинули жахливим способом – майте хоч якась повага», «Це фото нешанобливо по відношенню до людей, які загинули. Наскільки байдужими ви можете бути »,« Коли немає мізків і поваги », – обурювалися коментатори.

Не залишився осторонь і сценарист серіалу Крейг Мазін. У своєму мікроблозі в Twitter він написав, що радий такому ажіотажу туристів і попросив всіх не втрачати обличчя і вести себе належно.

«Це чудово, що« Чорнобиль »надихнув туристів на поїздки в зону відчуження, але так, я бачив фотографії. Якщо ви плануєте туди поїхати, пам’ятайте, будь ласка, що там сталася страшна трагедія. Поставтеся з повагою до жертв катастрофи», – написав Крейг Мазін.

Нагадаємо, вартість обіду на Чорнобильській АЕС вразила українців: «такого не може бути».

Як повідомляла Politeka, розмова диспетчерів у страшну ніч вибуху на ЧАЕС опублікували в мережі.

Також Politeka писала, що вчені виявили нову небезпеку для людства: «другий Чорнобиль».