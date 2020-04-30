Российский режиссер Карен Шахназаров обвинил в вооруженном конфликте на Донбассе украинские власти

Такое мнение он озвучил в эфире пропагандистского ток-шоу на телеканале "Россия 1".

Он уверен, что причиной войны послужила отмена Верховной Радой закона о русском языке как региональном языке Донбасса.

"С чего началось все? С чего пять лет все тысячи людей убиты? С того, что Рада в 2014 году отменила закон о региональном русском языке. Из-за этого развалили страну, десятки тысяч убиты, потеряли области целые!", - уверен режиссер.

Это не первый раз, когда он озвучивает свое "авторитетное" мнение по Украине.

Ранее режиссер заявил, что в Украине якобы назревает новая революция, которая ставит целью смещение Зеленского с президентского кресла. Именно поэтому он призвал лидера Украины опередить такой сценарий и начать военный переворот самому.

Он также подчеркнул, что для сохранения Украины в нынешнем виде якобы нужно подавить и даже полностью разгромить с помощью силы ультранационализм. В понимании Шахназарова, западная Украина навязала остальным регионам страны национальное единство, язык, декоммунизацию и подменила историю.

Кроме того, он считает, что Украина якобы не может существовать, ведь отказалась от культуры и прошлого с Российской Федерацией.

"Дальше если так будет, то я думаю, конечно, страна развалится… Украина была частью Российской империи, она создавала эту империю, она воевала вместе, она создавала Советский Союз. От всего этого отказались…", - заявил он в одном из эфиров.



