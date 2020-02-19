Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который поддерживает агрессивную путинскую политику, сделал заявление о России и Украине

Он заявил, что Россия игнорирует выполнение Минских соглашений, поскольку они ведут к потере страной-агрессором контроля над оккупированным Донбассом.

Ярый сторонник путинского режима сделал такое заявление в пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

Он также считает неизбежным возвращение захваченных террористами "Л/ДНР" территорий в состав Украины.

"В случае выполнения Минских соглашений, Донбасс теряется для России. То есть он, конечно, остается пророссийским, но возвращается в поле украинской политики. Он будет с российской культурой, но за одно-два поколения войдет в тело Украины", – сказал Шахназаров.