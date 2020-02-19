Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который поддерживает агрессивную путинскую политику, сделал заявление о России и Украине

Он заявил, что Россия игнорирует выполнение Минских соглашений, поскольку они ведут к потере страной-агрессором контроля над оккупированным Донбассом.

Ярый сторонник путинского режима сделал такое заявление в пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

Он также считает неизбежным возвращение захваченных террористами "Л/ДНР" территорий в состав Украины.

"В случае выполнения Минских соглашений, Донбасс теряется для России. То есть он, конечно, остается пророссийским, но возвращается в поле украинской политики. Он будет с российской культурой, но за одно-два поколения войдет в тело Украины", – сказал Шахназаров.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда режиссер делает скандальные заявления. Так, недавно он нагло заявил, что считает половину Украины исконно российскими территориями.

Кроме того, он заявил, что Западная Украина совершенно другая страна, которую якобы можно называть лишь Австро-Венгрией или Европой. В то же самое время, он прямо заявил, что Восток Украины - это Россия. 

 
 