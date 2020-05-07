Философ и историк Игорь Чубайс высказался об отношении Владимира Путина к Украине

По его словам, признание президента РФ о том, что он считает украинцев "братским" народом вызывает сомнение.

"Вот интересно, если Путин говорит, что Украина и Россия — братский народ, тогда что российские войска делают в Донбассе, почему идёт война, а Крым стал частью РФ? Мы же братский народ, по его мнению. Я уже не говорю о том, что российские власти безумно «возмущены украинской наглостью». По их мнению, Украина уже до того дошла, что хочет говорить по-украински, а не по-русски", - отметил Чубайс.

Кроме того, он указал на исторический момент, который упустил Путин "признаваясь в любви Украине".

"Меня удивила глубина познания истории нашим президентом, когда он ссылался на XIV–XV века. Но почему-то он забыл сказать, что после того, как большевики уничтожили УНР и сделали Украину советской республикой, в Украине был Голодомор 1933–34 года, в результате которого 4 млн человек погибли самой страшной смертью — от голода", - отметил он.



Он подчеркнул, что об этих событиях президент РФ все же забыл упомянуть.

"Не было ни слова сказано, что после великой победы 1945 года через год-два по всему Союзу был организован третий искусственный голодомор, и Украины он тоже коснулся. Опять погибли сотни тысяч человек. Вот такая «братская» страна и «братский» народ", - отметил он.

Отметим, что ранее Чубайс выразил беспокойство тем, что руководство Кремля настойчиво вмешивается в дела Украины, однако при это полностью игнорирует свои внутренние проблемы.

Он уверен, что Путин гораздо больше обеспокоен защитой русскоязычного населения в Украине, чем проблемами возглавляемой им страны.