Бывший глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что Владимиру Зеленскому не удалось бы победить на президентских выборах без Андрея Богдана

Такое мнение экс-генпрокурор озвучил в интервью Lb.ua.

Рябошапка заявил, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан «является архитектором победы на выборах» президента Зеленского и у него было хорошее видение на перспективу.

«Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом», — сказал Рябошапка.

По его словам, чем меньше становилось влияние Богдана, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве.

«В офисе президента должны быть люди, которые имеют широкую перспективу и могут думать не на два дня вперед, а хотя бы на полгода-год видеть перспективу. Стратегировать», — заявил экс-генпрокурор.

Отметим, такое заявление активно комментируют в сети.

«Без Бени и медийной поддержки олигархов кукла Бубочка никогда не стала бы президентом», «Зеленский - верный продолжатель дела Порошенко», «Без Порошенко бы не был президентом», «Одним словом, Рябошапка подтвердил, что Вова сам без поводыря - полный ноль», «Так, по словам самого Зе именно Богдан и уговорил его баллотироваться. Богдан хоть и токсичный человек, но явно значительно умнее Зеленского», «Про Богдана прав. Но вот эти его "откровения" обиженки вызывают отвращение, т.е. когда был генпрокурором его все устраивало, а когда выгнали с прибыльного места и потекло», - пишут в Интернете.

Напомним, Зеленскому светит отставка уже до конца года, "слуги народа" уходят из-под контроля.

Как сообщала Politeka, в Офисе президента заговорили о преемнике, скрытая коалиция в деле: "Становится слишком токсичный".

Также Politeka писала, что Зеленский воспользовался карантином ради скандального закона: "Страна пойдет с молотка".