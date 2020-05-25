Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством.



Об этом в интервью изданию Лига.Бизнес сообщил владелец компании «Виндркрафт Украина», шведский инвестор Карл Стурен.



«В Украине более 1200 инвесторов в возобновляемую энергетику, без учета домашних СЭС. Это и ЕБРР, OPIC, украинские и европейские банки, фонды по страхованию рисков и многие другие инвесторы. С ними государству и нужно найти компромисс», - сказал Стурен.



Он подчеркнул, что банки, как правило, неохотно выдают кредиты под строительство проектов альтернативной энергетики, когда в отрасли нет четких правил игры и гарантий от государства.



«Затягивание переговорного процесса парализовало строящиеся и будущие проекты возобновляемой энергетике, в добавок накапливаются долги. Могу сказать точно: за последние полгода никто не начал строить новые проекты. У меня есть коллега по ветроэнергетике, он в июле подписал с ЕБРР первый финансовый документ. Тогда как раз только начали говорить, что нужно снижать тариф. И ЕБРР остановил финансирование», - заявил Стурен.



По его словам, сейчас также есть проблема оплаты произведенной зеленой энергии из-за чего сектор зеленой энергетики по сути парализован. В частности, долг перед «Винд Крафт» составляет 700 млн грн и деньги не платят уже 3 месяца.



«Важно понимать: эти деньги не идут в карман акционерам. Я думаю, что дивиденды от этих проектов пойдут не раньше, чем через четыре года. А пока это деньги наших поставщиков, подрядчиков и украинских госбанков, которые нас финансировали. Плюс налоги», - уточнил инвестор.



В то же время он подчеркнул, что весь сектор рассчитывает найти компромисс с государством, чтобы дать возможность развивать зеленую энергетику и не обращаться для решения проблем отрасли в арбитражи.



Напомним, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее сообщала, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство наработает для обсуждения с ними проект меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, просмотра «зеленого» тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.



15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.



По информации СМИ, премьер-министр Украины Д.Шмыгаль представил президенту Украины В.Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению зеленых тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе зеленых электростанций в Украине.



По мнению глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, Украине нужно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику относительно снижения зеленых тарифов, и таким образом избежать арбитражных разбирательств.