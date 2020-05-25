Введение квот на минудобрения нанесет удар по аграриям и простым украинцам.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава объединения «Агро-Продовольственная Рада» и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник, пишет agronews.ua.

Рынку минудобрений Украины вновь угрожает монополизация: глава объединения «Агро-Продовольственная Рада» и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник предупредил о последствиях.

«Видим очередную попытку монополизации рынка минеральных удобрений в угоду одному игроку якобы с «благими намерениями» защиты национального производителя. Делается это с помощью Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли, из-за введения квот», – написал он.

Знову олігархічний реванш??? Репост вітається!!! Маємо чергову спробу монополізації ринку мінеральних добрив на догоду... Gepostet von Ivan Slobodianyk am Donnerstag, 21. Mai 2020

В 2010 году группа OSTCHEM олигарха Дмитрия Фирташа с помощью денег «Газпромбанка» купила четыре частных производителя минеральных удобрений и смогла завести лояльный менеджмент на два государственных завода. Кроме того, были созданы искусственные барьеры для импорта удобрений в Украине.

В результате компании Фирташа получили монополию на украинском рынке минеральных удобрений. Как следствие, цена на удобрения в Украине была выше на 30-40%, по сравнению с соседними странами.

Несколько лет назад были сделаны первые шаги в либерализации рынка минудобрений. В частности, была отменена либерализация минеральных удобрений. Это привело к тому, что на рынке минеральных удобрений Украины появились другие игроки: Турция, Болгария, Польша, Литва, Марокко и другие страны. Это создало конкуренцию и, соответственно, уменьшило стоимость удобрений, а также себестоимость сельскохозяйственной продукции.

«Мы не против поддержки отечественного производителя. Но такие шаги должны делать взвешенно, по установленному плану и с определенными мерами по модернизации украинских предприятий, производящих минеральные удобрения. В противном случае никто не гарантирует, что это не будет очередная выемка из карманов аграриев и конечных потребителей в угоду одной олигархической группе», – комментирует Слободяник.

Объединение «Агро-Продовольственная Рада» и Всеукраинский конгресс фермеров призывают президента Владимира Зеленского, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили и генерального прокуратура Ирину Венедиктову вмешаться в ситуацию.

Напомним, стали известны подробности встречи аграриев с Премьер-министром Денисом Шмыгалем на тему развития фермерства в Украине. Услышала ли власть проблемы, которые беспокоят фермеров: озвучено результат встречи с Премьером.